Генеральный директор Евролиги усомнился в успехе европейского проекта НБА без ведущих клубов

Глава Евролиги также поставил под сомнение перспективы запуска европейского проекта НБА без участия ведущих клубов континента. Он подчеркнул, что новый турнир столкнется с серьезными организационными и репутационными рисками, поскольку НБА пока не располагает ни клубами, ни устойчивой болельщицкой базой в ряде городов, которые рассматриваются для участия в турнире.