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Генеральный директор Евролиги усомнился в успехе европейского проекта НБА без ведущих клубов

Генеральный директор Евролиги Чус Буэно заявил, что переговоры с НБА о возможном сотрудничестве в Европе продолжаются, однако стороны по-прежнему далеки от согласования единой модели развития турниров.

Источник: Спортс‘’

По словам функционера, НБА и Евролига предлагают разные подходы к будущему европейского баскетбола, поэтому для достижения компромисса обеим организациям придется пойти на серьезные уступки.

«Их модель не соответствует нашей, а наша — их. Нам еще предстоит провести много обсуждений, прежде чем мы сможем прийти к решению, которое устроит обе стороны», — отметил Буэно.

Глава Евролиги также поставил под сомнение перспективы запуска европейского проекта НБА без участия ведущих клубов континента. Он подчеркнул, что новый турнир столкнется с серьезными организационными и репутационными рисками, поскольку НБА пока не располагает ни клубами, ни устойчивой болельщицкой базой в ряде городов, которые рассматриваются для участия в турнире.

По мнению Буэно, наиболее выгодным вариантом остается сотрудничество между двумя организациями, хотя до достижения соглашения стороны пока не приблизились.