Генеральный директор Евролиги усомнился в успехе европейского проекта НБА без ведущих клубов

По словам функционера, НБА и Евролига предлагают разные подходы к будущему европейского баскетбола, поэтому для достижения компромисса обеим организациям придется пойти на серьезные уступки.
«Их модель не соответствует нашей, а наша — их. Нам еще предстоит провести много обсуждений, прежде чем мы сможем прийти к решению, которое устроит обе стороны», — отметил Буэно.
Глава Евролиги также поставил под сомнение перспективы запуска европейского проекта НБА без участия ведущих клубов континента. Он подчеркнул, что новый турнир столкнется с серьезными организационными и репутационными рисками, поскольку НБА пока не располагает ни клубами, ни устойчивой болельщицкой базой в ряде городов, которые рассматриваются для участия в турнире.
По мнению Буэно, наиболее выгодным вариантом остается сотрудничество между двумя организациями, хотя до достижения соглашения стороны пока не приблизились.