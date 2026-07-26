«Хапоэль Иерусалим» заинтересован в подписании Шейка Милтона

Минувший сезон Милтон провел в составе белградского «Партизана», однако из-за проблем со здоровьем не сумел закрепиться в числе лидеров команды. В Евролиге защитник набирал в среднем 6,9 очка за матч, а в Адриатической лиге его показатели составили 12,8 очка и 3 передачи.