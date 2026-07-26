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«Хапоэль Иерусалим» заинтересован в подписании Шейка Милтона

Бывший игрок НБА Шейк Милтон может продолжить карьеру в Израиле. Как сообщает журналист Томер Гивати, интерес к защитнику проявляет «Хапоэль Иерусалим».

При этом за подписание 29-летнего американца также готов побороться «Маккаби Тель-Авив», который рассматривает варианты усиления задней линии на случай ухода Лонни Уокера.

Минувший сезон Милтон провел в составе белградского «Партизана», однако из-за проблем со здоровьем не сумел закрепиться в числе лидеров команды. В Евролиге защитник набирал в среднем 6,9 очка за матч, а в Адриатической лиге его показатели составили 12,8 очка и 3 передачи.

До переезда в Европу Милтон семь сезонов выступал в НБА, защищая цвета шести различных клубов лиги.