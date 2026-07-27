«Уникаха» заинтересована в подписании Николы Миротича

Если переход состоится, Миротич впервые за долгое время может оказаться в команде, не выступающей в Евролиге. В настоящее время «Уникаха» играет в Лиге чемпионов ФИБА. Ранее среди возможных претендентов на форварда также назывался турецкий «Бахчешехир», участвующий в Еврокубке.