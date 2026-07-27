Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уникаха» заинтересована в подписании Николы Миротича

«Уникаха» проявляет интерес к Николе Миротичу, сообщает испанское издание SPORT.

Черногорский форвард остается одним из самых востребованных свободных агентов европейского рынка после завершения сезона в составе «Монако». По данным источника, клуб из Малаги внимательно следит за развитием ситуации вокруг баскетболиста.

Если переход состоится, Миротич впервые за долгое время может оказаться в команде, не выступающей в Евролиге. В настоящее время «Уникаха» играет в Лиге чемпионов ФИБА. Ранее среди возможных претендентов на форварда также назывался турецкий «Бахчешехир», участвующий в Еврокубке.

В минувшем сезоне Миротич провёл 31 матч в Евролиге, набирая в среднем 11,0 очка и 4,3 подбора за игру.