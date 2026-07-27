«Уникаха» заинтересована в подписании Николы Миротича

Черногорский форвард остается одним из самых востребованных свободных агентов европейского рынка после завершения сезона в составе «Монако». По данным источника, клуб из Малаги внимательно следит за развитием ситуации вокруг баскетболиста.
Если переход состоится, Миротич впервые за долгое время может оказаться в команде, не выступающей в Евролиге. В настоящее время «Уникаха» играет в Лиге чемпионов ФИБА. Ранее среди возможных претендентов на форварда также назывался турецкий «Бахчешехир», участвующий в Еврокубке.
В минувшем сезоне Миротич провёл 31 матч в Евролиге, набирая в среднем 11,0 очка и 4,3 подбора за игру.