Приход Леброна Джеймса может сгенерировать до 430 млн долларов для экономики Филадельфии в первый год

Согласно расчетам, первый полный сезон Джеймса в «Сиксерс» принесет экономике региона от 250 до 430 миллионов долларов.
«Переезд в Филадельфию — это не просто громкая спортивная история; он укрепляет позиции одного из ведущих спортивных и деловых рынков Америки, порождает огромное внимание СМИ, вовлеченность болельщиков, туризм и экономический эффект», — отметила компания.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше