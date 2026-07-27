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Приход Леброна Джеймса может сгенерировать до 430 млн долларов для экономики Филадельфии в первый год

Консалтинговая фирма The Boyd Company оценила экономический эффект от перехода Леброна Джеймса в «Филадельфию».

Источник: Спортс‘’

Согласно расчетам, первый полный сезон Джеймса в «Сиксерс» принесет экономике региона от 250 до 430 миллионов долларов.

«Переезд в Филадельфию — это не просто громкая спортивная история; он укрепляет позиции одного из ведущих спортивных и деловых рынков Америки, порождает огромное внимание СМИ, вовлеченность болельщиков, туризм и экономический эффект», — отметила компания.

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