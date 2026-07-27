Кентавиус Колдуэлл-Поуп танцем отметил переход в «Филадельфию»

Двукратный чемпион НБА выкупил контракт у «Мемфиса» и заключил однолетнее соглашение на 3,9 млн долларов с «Сиксерс».
В новой команде Колдуэлл-Поуп воссоединится с Леброном Джеймсом, который знаком ему по трем сезонам с «Лейкерс».
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше