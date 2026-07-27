Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стефен Карри «устал от охоты за звездами», которую ведут «Уорриорз»

Стефен Карри хотел, чтобы Леброн Джеймс присоединился к «Уорриорз», однако его сдержанная реакция после того, как Джеймс выбрал «Сиксерс», дала понять, что он никогда не позволял себе всерьез рассчитывать на этот союз.

«Вот почему я ничего не загадываю, пока это не произойдет», — сказал Карри в молодежном лагере Мозеса Муди.

Маркус Томпсон из The Athletic считает, что это может быть связано с тем, что Карри уже начал пересматривать отношение к постоянным попыткам «Голден Стэйт» заполучить еще одну суперзвезду.

«Думаю, он устал от этой охоты за звездами», — сказал Томпсон, выступая на радиостанции KNBR.

Ранее сообщалось, что «Уорриорз» прорабатывали варианты приобретения Джеймса, Янниса Адетокумбо, Джейлена Брауна и Энтони Дэвиса, но ни одна из сделок так и не осуществилась.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше