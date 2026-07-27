Стефен Карри «устал от охоты за звездами», которую ведут «Уорриорз»

«Вот почему я ничего не загадываю, пока это не произойдет», — сказал Карри в молодежном лагере Мозеса Муди.
Маркус Томпсон из The Athletic считает, что это может быть связано с тем, что Карри уже начал пересматривать отношение к постоянным попыткам «Голден Стэйт» заполучить еще одну суперзвезду.
«Думаю, он устал от этой охоты за звездами», — сказал Томпсон, выступая на радиостанции KNBR.
Ранее сообщалось, что «Уорриорз» прорабатывали варианты приобретения Джеймса, Янниса Адетокумбо, Джейлена Брауна и Энтони Дэвиса, но ни одна из сделок так и не осуществилась.