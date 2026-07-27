Мэджик Джонсон: «У меня два больших вопроса к “Филли”: первый — защита, второй — “химия”. Если они решат их оба… берегитесь!»

«Выменяв одного из лучших универсальных игроков лиги и “олл-стара” Джейлена Брауна, “Сиксерс” затем подписали самого желанного свободного агента этого лета — четырехкратного чемпиона и будущего члена Зала славы Леброна Джеймса.
Леброн делает «Филадельфию» одной из сильнейших команд НБА и главной угрозой для чемпионов мира — «Никс» — в Восточной конференции. В стартовой пятёрке «Филли» будет четыре звездных игрока: Леброн Джеймс, Джейлен Браун, Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси. В нападении они будут великолепны. Но все четверо привыкли играть с мячом в руках, поэтому мне интересно, что придумает тренер Нерс.
У меня два больших вопроса к «Филли»: первый — защита, второй — «химия». Если они решат их оба… берегитесь!", — написал Джонсон.