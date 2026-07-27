«Филадельфия» официально подписала Леброна Джеймса и отчислила Дэйлена Терри

По данным Шэмса Чарании, у Джеймса, который был свободным агентом после ухода из «Лейкерс», двухлетний контракт на 8 млн долларов с опцией игрока на второй сезон и 15%-м торговым бонусом («трейд-кикером»).
Терри присоединился к «Сиксерс» прошлой зимой после отчисления из «Нового Орлеана» и провел 14 матчей, набирая в среднем 4,1 очка, 1,6 подбора и 1,6 передачи за 12,4 минуты на площадке.
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