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«Филадельфия» официально подписала Леброна Джеймса и отчислила Дэйлена Терри

Согласно публичному журналу сделок НБА, «Филадельфия» официально подписала форварда Леброна Джеймса (41 год, 206 см) после того, как отчислила защитника Дэйлена Терри (24 года, 198 см).

По данным Шэмса Чарании, у Джеймса, который был свободным агентом после ухода из «Лейкерс», двухлетний контракт на 8 млн долларов с опцией игрока на второй сезон и 15%-м торговым бонусом («трейд-кикером»).

Терри присоединился к «Сиксерс» прошлой зимой после отчисления из «Нового Орлеана» и провел 14 матчей, набирая в среднем 4,1 очка, 1,6 подбора и 1,6 передачи за 12,4 минуты на площадке.

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