Уэнделл Мур выбрал «Рим» вместо «Партизана»

Главным конкурентом итальянского клуба в борьбе за игрока был «Партизан». Белградцы продвинулись далеко в переговорах и находились на заключительной стадии сделки, однако сторонам не удалось согласовать финальные условия контракта.
Этим воспользовался «Рим», предложив 24-летнему баскетболисту более привлекательный вариант. Ключевым фактором стала гибкая опция выхода в НБА, которая позволит Муру вернуться за океан в случае получения подходящего предложения.
«Рим» считается одним из самых амбициозных новых проектов европейского баскетбола. Команда, к развитию которой причастны Донни Нельсон и Лука Дончич, в предстоящем сезоне дебютирует в Еврокубке.