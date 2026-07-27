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Уэнделл Мур выбрал «Рим» вместо «Партизана»

«Рим» близок к подписанию американского форварда Уэнделла Мура, сообщает Mozzart Sport.

Главным конкурентом итальянского клуба в борьбе за игрока был «Партизан». Белградцы продвинулись далеко в переговорах и находились на заключительной стадии сделки, однако сторонам не удалось согласовать финальные условия контракта.

Этим воспользовался «Рим», предложив 24-летнему баскетболисту более привлекательный вариант. Ключевым фактором стала гибкая опция выхода в НБА, которая позволит Муру вернуться за океан в случае получения подходящего предложения.

«Рим» считается одним из самых амбициозных новых проектов европейского баскетбола. Команда, к развитию которой причастны Донни Нельсон и Лука Дончич, в предстоящем сезоне дебютирует в Еврокубке.