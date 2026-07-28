Уилли Эрнангомес продолжит карьеру в «Уникахе»

Испанский центровой согласовал с клубом из Малаги контракт сроком на один сезон. Таким образом, Эрнангомес останется в чемпионате Испании, однако следующий сезон проведет не в Евролиге, а в Лиге чемпионов ФИБА.
Этим летом «Барселона» решила не продлевать соглашение с баскетболистом в рамках масштабной перестройки состава. «Уникаха» воспользовалась ситуацией и смогла договориться с одним из самых статусных игроков, доступных на рынке.
Отмечается, что Эрнангомес отказался от двух альтернативных предложений, включая вариант с греческим ПАОКом, и выбрал продолжение карьеры в Малаге.
В составе «Уникахи» 32-летний центровой должен заменить Александра Бальцеровски, который несколько дней назад подписал контракт с «Барселоной».