Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уилли Эрнангомес продолжит карьеру в «Уникахе»

Уилли Эрнангомес продолжит карьеру в «Уникахе», сообщает Diario Sur.

Источник: Спортс‘’

Испанский центровой согласовал с клубом из Малаги контракт сроком на один сезон. Таким образом, Эрнангомес останется в чемпионате Испании, однако следующий сезон проведет не в Евролиге, а в Лиге чемпионов ФИБА.

Этим летом «Барселона» решила не продлевать соглашение с баскетболистом в рамках масштабной перестройки состава. «Уникаха» воспользовалась ситуацией и смогла договориться с одним из самых статусных игроков, доступных на рынке.

Отмечается, что Эрнангомес отказался от двух альтернативных предложений, включая вариант с греческим ПАОКом, и выбрал продолжение карьеры в Малаге.

В составе «Уникахи» 32-летний центровой должен заменить Александра Бальцеровски, который несколько дней назад подписал контракт с «Барселоной».