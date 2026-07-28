Разбился на гидроцикле тренер «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер

«Это невосполнимая утрата для всего спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола, — говорится в сообщении приморского “Динамо”. — Эдуард Михайлович посвятил свою жизнь развитию спорта, воспитанию игроков и созданию сильной системы. Благодаря его энергии, характеру и преданности своему делу “Динамо” прошло большой путь и добилось значимых побед.