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Разбился на гидроцикле тренер «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер

В ночь на 28 июля президент и главный тренер «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер разбился во время поездки на гидроцикле.

Источник: Спортс‘’

«Врезался в камни, но сейчас устанавливается, при каких обстоятельствах», — сказал источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что 44-летний специалист умер до приезда скорой помощи.

«Это невосполнимая утрата для всего спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола, — говорится в сообщении приморского “Динамо”. — Эдуард Михайлович посвятил свою жизнь развитию спорта, воспитанию игроков и созданию сильной системы. Благодаря его энергии, характеру и преданности своему делу “Динамо” прошло большой путь и добилось значимых побед.

Для всех, кто знал Эдуарда Михайловича, он навсегда останется человеком, искренне любившим баскетбол и Приморский край".

За карьеру Сандлер тренировал также «Спартак-Приморье», «Сахалин» и «Восток-65».

Следующий сезон станет для «Динамо-Владивосток» дебютным в Единой лиге ВТБ.