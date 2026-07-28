Шэмс Чарания: «Кайри Ирвинг на 100% восстановился от разрыва крестообразной связки»

«Насколько мне известно, реабилитация Ирвинга прошла отлично. В прошлом сезоне было ощущение, что если бы “Мэверикс” показывали очень конкурентный уровень, он потенциально мог бы вернуться в декабре или январе. Но, учитывая ход сезона, очевидно, не имело смысла форсировать его возвращение на площадку. Однако, насколько мне известно, Ирвинг на 100% восстановился после разрыва крестообразной связки. В это межсезонье он рассматривается как неотъемлемая часть планов “Мэверикс”, — сказал Чарания.