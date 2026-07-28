Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шэмс Чарания: «Кайри Ирвинг на 100% восстановился от разрыва крестообразной связки»

Инсайдер Шэмс Чарания поделился свежей информацией о состоянии здоровья звездного защитника «Далласа» Кайри Ирвинга.

Источник: Спортс‘’

«Насколько мне известно, реабилитация Ирвинга прошла отлично. В прошлом сезоне было ощущение, что если бы “Мэверикс” показывали очень конкурентный уровень, он потенциально мог бы вернуться в декабре или январе. Но, учитывая ход сезона, очевидно, не имело смысла форсировать его возвращение на площадку. Однако, насколько мне известно, Ирвинг на 100% восстановился после разрыва крестообразной связки. В это межсезонье он рассматривается как неотъемлемая часть планов “Мэверикс”, — сказал Чарания.

34-летний защитник не выходил на паркет матчей НБА с марта 2025 года. Несмотря на перестройку состава вокруг Купера Флэгга, «Даллас» не собирается расставаться с Ирвингом.