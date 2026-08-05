Шакил О’Нил о Леброне: «Он попытается набрать 50 тысяч очков»

«Леброн — скромно-высокомерный товарищ. Он наслаждается тем, что является самым результативным игроком в истории лиги. И вот что я скажу. Его цель — сделать рекорд абсолютно недостижимым, обезопасить на все времена. Когда я сам играл, глядя на статистику Карима, думал: “Черт, 36 тысяч, 38 тысяч, этого никогда не достичь”. А на днях я посмотрел, у Леброна 45 тысяч очков. И он все еще набирает в среднем по 20 за матч, так что он будет играть дальше, пока не набьет 50 тысяч.