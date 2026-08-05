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Шакил О’Нил о Леброне: «Он попытается набрать 50 тысяч очков»

Легенда НБА Шакил О’Нил считает, что на продолжение карьеры в 41 год Леброна Джеймса мотивирует красивый рекорд.

«Леброн — скромно-высокомерный товарищ. Он наслаждается тем, что является самым результативным игроком в истории лиги. И вот что я скажу. Его цель — сделать рекорд абсолютно недостижимым, обезопасить на все времена. Когда я сам играл, глядя на статистику Карима, думал: “Черт, 36 тысяч, 38 тысяч, этого никогда не достичь”. А на днях я посмотрел, у Леброна 45 тысяч очков. И он все еще набирает в среднем по 20 за матч, так что он будет играть дальше, пока не набьет 50 тысяч.

Если можно отыграть еще два года и сделать все эти рекорды недостижимыми, почему бы этого не сделать? И в процессе пытаться завоевать еще титул, это тоже«, — считает О’Нил.

Джеймс за карьеру набрал 43 440 очков в регулярных чемпионатах НБА. Этим летом форвард перешел в «Филадельфию».

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