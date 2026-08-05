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Дрэймонд Грин о сравнении Дюрэнтом «Филадельфии» и «Голден Стэйт»: «Слим, перелогинься»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин забавно отреагировал на сравнение Кевином Дюрэнтом обновленной «Филадельфии» с Леброном Джеймсом и Джейленом Брауном и «Голден Стэйт» 2017 года.

Источник: Спортс‘’

«Слим [Slim Reaper, прозвище Дюрэнта], перелогинься ????», — написал Грин.

Слова Грина отсылают к мнению о том, что у Дюрэнта есть фейковые аккаунты, в которых он доносит удобную для себя точку зрения.

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