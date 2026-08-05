Рэджон Рондо о работе с молодежью: «Отрубил их от соцсетей, забираю телефоны. Ложимся спать в определенное время»

В этом возрасте ты очень многому учишься. Вместо долгих споров я предпочитаю включать запись, и спорить больше не о чем. Я устраиваю голосование всей команды по каким-то эпизодам. Это пробежка или фол? И они получают возможность сами себя тренировать, а не просто слушать мои рассуждения, видя доказательства. Когда они посмотрят видеозапись, это меняет их настрой во время игр", — рассказал Рондо.