Рэджон Рондо о работе с молодежью: «Отрубил их от соцсетей, забираю телефоны. Ложимся спать в определенное время»

"Я отрубил социальные сети. Это влияет на ребят. Им плевать, выиграем мы или проиграем. Как только заканчиваем игру, они тут же заходят в сеть: кто меня отметил? Кто меня выложил? Молодых ребят это только сбивает с толку. В нашей программе мы этого в основном не допускаем.
Мы для них как отцы на выездах. Я учу их дисциплине. Мы ложимся спать в определенное время. Я забираю у них телефоны. У нас нет социальных сетей, мы приехали заниматься делом. Я стараюсь научить их тому же подходу, что и в НБА.
Когда мы приезжаем на место, мы не купаемся в бассейнах. Мы, возможно, идем в кино, в целом же сидим и отдыхаем. Мы приехали заниматься делом. После каждой игры, наверное, смотрим видео больше, чем любая команда НБА.
В этом возрасте ты очень многому учишься. Вместо долгих споров я предпочитаю включать запись, и спорить больше не о чем. Я устраиваю голосование всей команды по каким-то эпизодам. Это пробежка или фол? И они получают возможность сами себя тренировать, а не просто слушать мои рассуждения, видя доказательства. Когда они посмотрят видеозапись, это меняет их настрой во время игр", — рассказал Рондо.
Этим летом 40-летний специалист претендовал на пост главного тренера «Пеликанс».