Макс Келлерман: «В плей-офф-2026 Леброн был лучше Карла Мэлоуна в любой из периодов его карьеры в НБА»

"В прошлом сезоне, в плей-офф, когда Леброну нужно было показать себя с лучшей стороны и он был по-настоящему важен для команды, он играл лучше, чем Карл Мэлоун в любой из периодов его карьеры в НБА.
Говорю это со всем уважением к Мэлоуну, но Леброн все еще велик", — произнес Келлерман в совместном шоу с Ричем Полом.
В плей-офф 2026 года 41-летний Джеймс в составе «Лейкерс» набирал в среднем 23,2 очка, 6,7 подбора и 7,3 передачи за игру.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше