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Макс Келлерман: «В плей-офф-2026 Леброн был лучше Карла Мэлоуна в любой из периодов его карьеры в НБА»

Телеведущий Макс Келлерман отдал должное Леброну Джеймсу за демонстрируемый уровень игры после 40 лет.

Источник: Спортс‘’

"В прошлом сезоне, в плей-офф, когда Леброну нужно было показать себя с лучшей стороны и он был по-настоящему важен для команды, он играл лучше, чем Карл Мэлоун в любой из периодов его карьеры в НБА.

Говорю это со всем уважением к Мэлоуну, но Леброн все еще велик", — произнес Келлерман в совместном шоу с Ричем Полом.

В плей-офф 2026 года 41-летний Джеймс в составе «Лейкерс» набирал в среднем 23,2 очка, 6,7 подбора и 7,3 передачи за игру.

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