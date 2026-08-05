«Мы сами строим свое будущее». «Сперс» надеются избежать референдума по строительству новой арены в центре Сан-Антонио

Большинство членов Городского совета выступают против нового референдума. Они утверждают, что жители уже одобрили рамочный проект на окружном голосовании, а повторные выборы затянут процесс и обойдутся бюджету в миллионы долларов. У совета есть время до 17 августа 2026 года, чтобы официально утвердить или отклонить вынос вопроса на голосование.