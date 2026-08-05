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«Мы сами строим свое будущее». «Сперс» надеются избежать референдума по строительству новой арены в центре Сан-Антонио

Генеральный директор «Сперс» Ар Си Бьюфорд выступил против проведения нового голосования по строительству новой арены клуба. В своем открытом письме к жителям города под названием «Вера в будущее Сан-Антонио» он призвал Городской совет отклонить инициативу мэра.

Источник: Спортс‘’

Вокруг проекта развернулась острая политическая борьба. По закону одобрение жителей для выделения городских средств не требуется, но мэр Сан-Антонио Ортис Джонс настаивает на народном голосовании.

Бьюфорд подчеркнул, что жители округа Бексар уже сделали свой выбор ранее и одобрили проект. По его словам, все необходимые обязательства уже зафиксированы, а «работа идет полным ходом».

Мэр Джонс активно требует включить вопрос финансирования арены в ноябрьские избирательные бюллетени. Он выразил свою позицию словами «Жители платят дважды, а значит, заслуживают проголосовать дважды».

Большинство членов Городского совета выступают против нового референдума. Они утверждают, что жители уже одобрили рамочный проект на окружном голосовании, а повторные выборы затянут процесс и обойдутся бюджету в миллионы долларов. У совета есть время до 17 августа 2026 года, чтобы официально утвердить или отклонить вынос вопроса на голосование.

«Сан-Антонио» планирует построить новую современную арену в рамках масштабного городского проекта «Marvel». Ожидается, что стоимость проекта составит около 1,3 миллиарда долларов (включая 500 миллионов от самого клуба и государственное софинансирование), а открыть стадион планируют к сезону-32/33, когда истечет текущий контракт клуба.

Бьюфорд подытожил обращение фразой: «Сан-Антонио не ждет, пока кто-то другой будет мечтать за нас. Мы сами строим свое будущее. Пора двигаться вперед вместе».