Брэндон Миллер о «Шарлотт»: «Если мы будем здоровы, то станем очень опасной командой»

"Я всегда говорил: если мы будем здоровы, то станем очень опасной командой. Мы способны пройти далеко. Мы уже показывали, что можем конкурировать с любым соперником в любой вечер.
Конечно, главной проблемой всегда были травмы. Но я никогда не использовал это как оправдание.
Думаю, все решают концентрация и отношения между игроками. В сезоне из 82 матчей это имеет огромное значение. А потом начинаются еще около 20 игр в плей-офф, и там становится еще тяжелее.
Поэтому я всегда говорю: чем крепче связь внутри команды, тем легче играть на площадке. Я действительно в это верю", — поделился Миллер.