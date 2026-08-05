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Брэндон Миллер о «Шарлотт»: «Если мы будем здоровы, то станем очень опасной командой»

Форвард «Шарлотт» Брэндон Миллер считает, что ключом к прогрессу команды в новом сезоне станут здоровье игроков, концентрация и атмосфера внутри коллектива.

Источник: Спортс‘’

"Я всегда говорил: если мы будем здоровы, то станем очень опасной командой. Мы способны пройти далеко. Мы уже показывали, что можем конкурировать с любым соперником в любой вечер.

Конечно, главной проблемой всегда были травмы. Но я никогда не использовал это как оправдание.

Думаю, все решают концентрация и отношения между игроками. В сезоне из 82 матчей это имеет огромное значение. А потом начинаются еще около 20 игр в плей-офф, и там становится еще тяжелее.

Поэтому я всегда говорю: чем крепче связь внутри команды, тем легче играть на площадке. Я действительно в это верю", — поделился Миллер.