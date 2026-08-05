Кваме Браун о Леброне в «Филадельфии»: «Это будет цирк»

Первый номер драфта-2001 считает, что ветеран помешает развитию молодых игроков, не сможет вписаться в состав и вместе со своим агентом Ричем Полом будет обладать чрезмерным влиянием в организации.
"На месте Ви Джей Эджкомба с его успешным дебютным сезоном я бы не радовался приглашению 42-летнего человека, который озабочен своим наследием. Я бы думал о своем наследии.
Почему он должен тормозить свой рост? Это слишком большая просьба, которую все постоянно предъявляют к другим игрокам ради величия Леброна Джеймса. И мой вопрос такой: почему?
Леброн Джеймс и Джейлен Браун. Интересно, что из этого получится. Это будет интересно. Посмотрим, к чему приведет эта встреча.
Несколько игроков «Сиксерс» на контракте в Klutch Sports… Все это может сложиться хорошо, а может обернуться цирком. Слушая Рича Пола, я ожидаю, что получится цирк", — признался Браун.