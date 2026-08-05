Александр Щербенев о матче с Турцией: «Там были практически все звезды. Это классный опыт для всех нас»

— После окончания сезона практически сразу поехал в национальную команду. Там потренировались дней десять, после чего отправились на товарищеские игры со сборными Турции и Венгрии. Закончили мы 29 июня, поэтому у меня, можно сказать, был месяц: недели две отдохнул, а три недели до сборов уже тренировался, занимался, готовился.
— Вы упомянули матчи в национальной команде. Какие впечатления остались от игр с такими серьезными соперниками?
— Круто, что получилось сыграть в нынешней ситуации. Сборная Турции была в боевом составе, они готовились к матчу квалификации. Там были практически все основные звезды. Поэтому это классный опыт для всех нас, в том числе для меня.
— Впереди у вас уже третий сезон в составе сине-бело-голубых. С какими эмоциями начинаете его?
— С максимально положительными. В этом сезоне собрался другой, интересный коллектив, новый тренер. Так что я в предвкушении. Уверен, что все ребята сделают все, чтобы выиграть чемпионат, — подчеркнул Щербенев.