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Александр Щербенев о матче с Турцией: «Там были практически все звезды. Это классный опыт для всех нас»

Защитник «Зенита» Александр Щербенев рассказал о выступлении за сборную России этим летом и поделился ожиданиями от нового сезона в составе петербургской команды.

Источник: Спортс‘’

— После окончания сезона практически сразу поехал в национальную команду. Там потренировались дней десять, после чего отправились на товарищеские игры со сборными Турции и Венгрии. Закончили мы 29 июня, поэтому у меня, можно сказать, был месяц: недели две отдохнул, а три недели до сборов уже тренировался, занимался, готовился.

— Вы упомянули матчи в национальной команде. Какие впечатления остались от игр с такими серьезными соперниками?

— Круто, что получилось сыграть в нынешней ситуации. Сборная Турции была в боевом составе, они готовились к матчу квалификации. Там были практически все основные звезды. Поэтому это классный опыт для всех нас, в том числе для меня.

— Впереди у вас уже третий сезон в составе сине-бело-голубых. С какими эмоциями начинаете его?

— С максимально положительными. В этом сезоне собрался другой, интересный коллектив, новый тренер. Так что я в предвкушении. Уверен, что все ребята сделают все, чтобы выиграть чемпионат, — подчеркнул Щербенев.