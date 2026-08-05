Александр Щербенев о матче с Турцией: «Там были практически все звезды. Это классный опыт для всех нас»

— После окончания сезона практически сразу поехал в национальную команду. Там потренировались дней десять, после чего отправились на товарищеские игры со сборными Турции и Венгрии. Закончили мы 29 июня, поэтому у меня, можно сказать, был месяц: недели две отдохнул, а три недели до сборов уже тренировался, занимался, готовился.