Андрей Кириленко: «Голдин вполне способен в каждом матче штамповать дабл-даблы»

"Для него, на мой взгляд, самым главным будет — игровые минуты. Потому что он уже состоявшийся, видный игрок. Все, что ему нужно — чтобы тренер в него поверил и дал время на площадке.
Я уверен, что со своими габаритами, с такой манерой игры Голдин вполне способен в каждом матче штамповать дабл-даблы. Это надежный центровой, защитно более ориентированный, и в этой структуре с Яннисом и Бэмом Адебайо еще один такой защитный центровой просто необходим команде. Такой необходим любой команде!
Так что здесь сезон будет больше зависеть от тренера — насколько много игрового времени он сможет доверить Владу. Время будет сложно получить из-за того, что на позиции четвертого-пятого номера находятся защитные игроки калибра «Матча звезд» Яннис и Бэм Адебайо.
Если у Влада получится закрепиться в качестве центрового второй пятерки, выходящего на замену, это будет удачный следующий шаг", — поделился мнением Кириленко.
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Кто должен был драфтовать Кумингу, где бы выбрали Ривса, кто главный баст — редрафт НБА 2021 ?