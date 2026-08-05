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«Дубай» вновь пытается подписать Уолкапа, предложив «Олимпиакосу» 1 млн долларов

«Дубай» вновь пытается договориться с «Олимпиакосом» о переходе разыгрывающего Томаса Уолкапа.

Источник: Спортс‘’

По информации BeBasket, клуб сделал новое предложение греческой команде на сумму около 1 млн долларов. Также в сделку может быть включен форвард Джастин Андерсон.

Сообщается, что сам Уолкап открыт к переходу и заинтересован в таком варианте продолжения карьеры, однако «Олимпиакос» не хочет расставаться с одним из ключевых игроков последних сезонов.

Уолкап выступает за «Олимпиакос» с 2021 года и помог команде завоевать несколько титулов чемпионата и кубка Греции, а также выиграть Евролигу-2026.

В минувшем сезоне Евролиги 33-летний баскетболист провел 37 матчей, набирая в среднем 5,3 очка, 2,6 подбора и 5,7 передачи.