«Дубай» вновь пытается подписать Уолкапа, предложив «Олимпиакосу» 1 млн долларов

По информации BeBasket, клуб сделал новое предложение греческой команде на сумму около 1 млн долларов. Также в сделку может быть включен форвард Джастин Андерсон.
Сообщается, что сам Уолкап открыт к переходу и заинтересован в таком варианте продолжения карьеры, однако «Олимпиакос» не хочет расставаться с одним из ключевых игроков последних сезонов.
Уолкап выступает за «Олимпиакос» с 2021 года и помог команде завоевать несколько титулов чемпионата и кубка Греции, а также выиграть Евролигу-2026.
В минувшем сезоне Евролиги 33-летний баскетболист провел 37 матчей, набирая в среднем 5,3 очка, 2,6 подбора и 5,7 передачи.