Егор Евстафьев: «Это удивительно, что 10 лет назад я смотрел Ивановича по телевизору, а сейчас могу с ним работать»

— Егор, вы начинаете предсезонный сбор вместе с основной командой. Какие эмоции испытываете? Все-таки это новый опыт.
— Я в предвкушении, потому что, как вы сказали, это новый опыт. Я не знаю, что будет, ни с кем не знаком, кроме Артема Антипова и Паши Земского. Для меня это что-то неизвестное.
— Что для вас значит возможность работать под руководством такого опытного специалиста, как Душко Иванович?
— На самом деле это замечательная возможность. Мой первый тренер, Илья Андреевич Бражников, очень много мне про него говорил еще лет десять назад. Поэтому это удивительно, что десять лет назад я о нем только слышал и мог смотреть по телевизору, а сейчас я могу с ним поработать.
— Какие персональные цели вы ставите перед собой на ближайший сезон?
— У меня нет никаких личных целей особо. Я хочу быть максимально полезным команде и стараться делать все от себя возможное, — заявил 19-летний баскетболист.