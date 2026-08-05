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Егор Евстафьев: «Это удивительно, что 10 лет назад я смотрел Ивановича по телевизору, а сейчас могу с ним работать»

Форвард «Зенита» Егор Евстафьев впервые начинает предсезонную подготовку вместе с основной командой. Баскетболист рассказал о новых впечатлениях, работе с Душко Ивановичем и целях на предстоящий сезон.

Источник: Спортс‘’

— Егор, вы начинаете предсезонный сбор вместе с основной командой. Какие эмоции испытываете? Все-таки это новый опыт.

— Я в предвкушении, потому что, как вы сказали, это новый опыт. Я не знаю, что будет, ни с кем не знаком, кроме Артема Антипова и Паши Земского. Для меня это что-то неизвестное.

— Что для вас значит возможность работать под руководством такого опытного специалиста, как Душко Иванович?

— На самом деле это замечательная возможность. Мой первый тренер, Илья Андреевич Бражников, очень много мне про него говорил еще лет десять назад. Поэтому это удивительно, что десять лет назад я о нем только слышал и мог смотреть по телевизору, а сейчас я могу с ним поработать.

— Какие персональные цели вы ставите перед собой на ближайший сезон?

— У меня нет никаких личных целей особо. Я хочу быть максимально полезным команде и стараться делать все от себя возможное, — заявил 19-летний баскетболист.