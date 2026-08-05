Егор Евстафьев: «Это удивительно, что 10 лет назад я смотрел Ивановича по телевизору, а сейчас могу с ним работать»

— На самом деле это замечательная возможность. Мой первый тренер, Илья Андреевич Бражников, очень много мне про него говорил еще лет десять назад. Поэтому это удивительно, что десять лет назад я о нем только слышал и мог смотреть по телевизору, а сейчас я могу с ним поработать.