Джоэл Эмбиид полностью здоров и готовится к старту сезона без ограничений

Он уже занимается на площадке и проводит много времени в тренажерном зале. Думаю, он работает с весами пять дней в неделю. Его физическая форма выглядит отлично, он немного сбросил вес. Сейчас он находится в прекрасных кондициях. Конечно, до тренировочного лагеря еще достаточно времени, но уже сейчас Джоэл полон мотивации и с нетерпением ждет старта сезона", — сказал Гэнси в эфире одной из местных радиостанций Филадельфии.