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Джоэл Эмбиид полностью здоров и готовится к старту сезона без ограничений

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Майк Гэнси сообщил, что центровой Джоэл Эмбиид полностью восстановился и начнет новый сезон без каких-либо ограничений.

Источник: Спортс‘’

«Это одно из первых межсезоний, когда он полностью здоров. Очевидно, в серии с “Нью-Йорком” и в концовке серии с “Бостоном” он играл с повреждениями. Но сейчас он здоров. Никаких ограничений нет.

Он уже занимается на площадке и проводит много времени в тренажерном зале. Думаю, он работает с весами пять дней в неделю. Его физическая форма выглядит отлично, он немного сбросил вес. Сейчас он находится в прекрасных кондициях. Конечно, до тренировочного лагеря еще достаточно времени, но уже сейчас Джоэл полон мотивации и с нетерпением ждет старта сезона", — сказал Гэнси в эфире одной из местных радиостанций Филадельфии.

После получения награды MVP в сезоне-2022/2023 Эмбиид регулярно сталкивался с травмами. За последние три чемпионата он ни разу не сыграл более 39 матчей. В прошлом сезоне центровой провел 38 встреч, набирая в среднем 26,9 очка, 7,7 подбора и 3,9 передачи.