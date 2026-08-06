Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Давис Бертанс завершил карьеру в сборной Латвии

Форвард «Дубая» Давис Бертанс объявил о завершении карьеры в сборной Латвии после 15 лет выступлений за национальную команду.

Источник: Спортс‘’

О своем решении баскетболист сообщил в прощальном видео, опубликованном в социальных сетях. По словам Бертанса, сделать этот шаг было непросто, однако он решил прислушаться к своему организму и сосредоточиться на клубной карьере.

За сборную Латвии Бертанс выступил на трех Еврокубках (2011, 2017 и 2025 годы), а также сыграл на чемпионате мира 2023 года.

Сейчас 33-летний форвард выступает за «Дубай». В минувшем сезоне Евролиги он провел 29 матчей, в среднем набирая 8,0 очка, 2,4 подбора и 1,1 передачи за игру.