Давис Бертанс завершил карьеру в сборной Латвии

О своем решении баскетболист сообщил в прощальном видео, опубликованном в социальных сетях. По словам Бертанса, сделать этот шаг было непросто, однако он решил прислушаться к своему организму и сосредоточиться на клубной карьере.
За сборную Латвии Бертанс выступил на трех Еврокубках (2011, 2017 и 2025 годы), а также сыграл на чемпионате мира 2023 года.
Сейчас 33-летний форвард выступает за «Дубай». В минувшем сезоне Евролиги он провел 29 матчей, в среднем набирая 8,0 очка, 2,4 подбора и 1,1 передачи за игру.