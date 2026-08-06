Билл Симмонс об обмене Брауна: «Бостон» посчитал, что Джордж лучше подходит Тейтуму на этом этапе карьеры"

Как вы знаете, мне не понравился этот обмен, я бы хотел, чтобы они этого не делали. Но мне кажется, они считали, что с точки зрения баскетбола это лучшее сочетание, а также хотели дать больше игрового времени другим молодым игрокам на позициях форвардов", — поделился мнением Симмонс в эфире радио SiriusXM NBA.