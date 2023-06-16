Легкие три очка для фаворита: прогноз на матч Мальта — Англия

Англия уверенно начала квалификацию к Евро-2024. Команда Саутгейта обыграла Италию на выезде (2:1) и Украину дома (2:0). Кейн побил рекорд Руни по голам за сборную и готов к новым свершениям на этой неделе. Компанию в атаке ему составят Рэшфорд и Сака — интересно, что эти двое еще никогда не выходили вместе в основном составе, хотя провели много матчей за Англию. У Саутгейта не получится выпустить всех сильнейших с Мальтой, пять игроков «Ман Сити» явно еще не отошли от празднований после победы в ЛЧ. Но это и не требуется, с таким соперником можно дать поиграть тем, у кого было мало практики в сборной.

В защите главный тренер англичан может попробовать новое сочетание Магуайр — Гехи или Магуайр — Мингс. Хотя тут и к игроку «Ман Юнайтед» много вопросов, он почти не играет за клуб. Но Саутгейт продолжает доверять Магуайру. В полузащите может выйти Александр-Арнолд, эта позиция ему теперь хороша знакома по «Ливерпулю». На роль атакующего полузащитника претендуют Мэддисон и новичок сборной Эзе из «Кристал Пэласа». В остальном на поле будут привычные игроки: Пикфорд в воротах, Триппьер и Шоу на краях обороны, Хендерсон и Райс в центре поля.

Мальте отведена привычная роль аутсайдера в этой группе. В первых двух турах она проиграла Северной Македонии (1:2) и Италии (0:2). Осенью 2022-го из сборной со скандалом ушел главный тренер Манджа, его сменил другой итальянец Марколини. В июне Мальта успела сыграть товарищеский матч с Люксембургом, где победила 1:0. Но в игре с Англией это вряд ли скажется, соперник совсем другого уровня. В отборе к Евро англичане выиграли 19 матчей из последних 20. В БК BetBoom на победу Англии с форой −3 можно поставить за 1,7. Также любопытный вариант есть у «Фонбета»: победа Англии и тотал желтых карточек у соперника больше 2,5 за 2,52.