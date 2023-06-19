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15:11 (мск)

Сенсации не будет: прогноз на матч Англия — Северная Македония

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Источник: Reuters

Главный тренер сборной Англии поставил промежуточную цель перед командой — выиграть первые 4 матча в отборе на Евро-2024. За победами над Италией и Украиной последовал разгром Мальты (4:0). На очереди — Северная Македония, которую англичане принимают на «Олд Траффорде». Саутгейт не стал особо экспериментировать со стартовым составом на Мальте, в нападении вышли Сака и Кейн. Они и организовали два мяча из трех в первом тайме. Еще один на счету нового полузащитника сборной Англии Александра-Арнолда. Игрок «Ливерпуля» забил красивым дальним ударом. В целом, британцы показали профессиональный подход, старались сразу отбирать мяч и полностью контролировали игру.

Северная Македония три дня назад разочаровала своих болельщиков. Сборная вела на своем поле 2:0 с Украиной, а в итоге уступила 2:3. Всё началось с голов Барди и Элмаза перед перерывом, а вот после него пропускали уже только македонцы. Более того, при счете 2:2 они остались в меньшинстве из-за удаления Муслиу, и не удержали даже ничью. Главный тренер Милевски знает, что в Англии его команде поможет только чудо. Македонцы способны на сенсации, не так давно они одолели Германию в гостях. И все же тут силы слишком неравны. Хотя у Македонии есть вполне неплохой вратарь Димитриевски из «Райо Вальекано», те же Элмаз с Алиоски на слуху.

В последнем матче сборной Англии перед отпуском могут принять участие и отдохнувшие футболисты «Манчестер Сити», так что у Саутгейта приятная головная боль. Состав наверняка будет похож на тот же, что был с Мальтой, с небольшими изменениями. Тут тоже вряд ли будет много голов, на победу хозяев и тотал меньше 3,5 БК BetBoom предлагает коэффициент 2. Также можно присмотреться к комбинированной ставке от «Фонбет»: Англия победит и подаст больше 6,5 угловых за 2,03. Македонцы с фаворитами играют от обороны, так что угловых может быть много.

Андрей Санталов

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