В Англии и Италии решится судьба чемпионского титула, в России — медалей

Прогноз: обе забьют за 1.77

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 30, 21.05.2022, 17:00 ЦСКА - Ростов -

Если верить новостям, ЦСКА, завершая не самый удачный сезон, расстается чуть не с половиной основных игроков и тренеров. На месте Игорь Акинфеев — и этого достаточно, чтобы держать армейцев на плаву. У ростовчан напротив все оптимистично: Валерий Карпин триумфально вернулся в клуб, досрочно обезопасил его от вылета и стыковых матчей и даже стучится в верхнюю половину таблицы. Пока Валерий Георгиевич никуда уходить не собирается, и ростовские болельщики могут дышать спокойно.

Как и во многих других матчах последнего тура РПЛ, особой турнирной мотивации у соперников нет. Однако москвичам важно прервать серию из поражений, а также не испортить проводы Марио Фернандеса и Алана Дзагоева. Прогнозировать исход такой встречи сложно, но ЦСКА постарается забить хотя бы раз напоследок при своих болельщиках. Пропускали армейцы в 9 из 10 последних матчей, ростовчане забивали при Карпине всегда кроме одной игры в Уфе, так что ставка «обе забьют» выглядит разумной.

Прогноз: двойной шанс X2 за 1.72

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 30, 21.05.2022, 17:00 Динамо - Сочи -

Главная вывеска заключительного тура в России, не считая битвы «Рубина» и «Уфы» за спасение. «Динамо» для завоевания серебра и повторения лучшего результата в истории российских первенств (1994 год) достаточно ничьей. Сочинцев устроит только победа. Команда Владимира Федотова набрала к концу сезона отличную форму, а домашние 0:0 против «Нижнего Новгорода» перед последним туром с множеством упущенных моментов ее лишь дополнительно разозлят. Главный матч для Сандро Шварца и его парней впереди — финал Кубка со «Спартаком», но беречь силы перед ним не обязательно, ведь календарь дает целую неделю на подготовку. Удастся ли на 90 минут выбросить из головы мысли о Кубке — другой вопрос.

Букмекеры считают фаворитом встречи хозяев, хотя за последние 5 туров к ним накопилось достаточно вопросов по игре. Это и три поражения подряд и упущенная победа над проблемным «Локомотивом» при комфортном счете 3:1. С учетом того, что москвичей устраивает и ничья, а «Сочи» хорошо чувствует себя при игре вторым номером, но способен и перехватить инициативу, как в недавней победной встрече с ЦСКА, можно предположить, что гостям удастся как минимум не проиграть.

Прогноз: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 за 1.55

Футбол Англия 2021/2022 Тур 38, 22.05.2022, 18:00 Ливерпуль - Вулверхэмптон -

Невероятный поход Клоппа за квадруплом продолжается: осталось взять два трофея из четырех, но как раз те, которые сложнее всего добыть. Оглядываться на параллельный матч в Манчестере в надежде на своего человека Стиви Джи смысла нет: сначала нужно выиграть самим, как это удалось сделать в Саутгемптоне несмотря на почти полную смену состава относительно боевой обоймы. По сравнению с этим задачка взять 3 очка в домашней игре с «волками» выглядит простой.

Даже если Юрген Клопп вновь выставит смешанный состав, позволяя лидерам залечивать травмы и восстанавливаться перед финалом Лиги чемпионов, этого должно хватить для победы. «Вулвз» не смогли выиграть дома у слабейшей команды лиги «Норвича», а туром ранее их в одиночку разгромил Кевин Де Брейне. Проблема с точки зрения ставок в том, что, взяв дежурную П1 плюс тотал больше 2.5, вы много не выиграете — коэффициент всего 1.55, а риски остаются, но решать вам. Ставка на победу «Ливерпуля» с форой «-1.5», например, оценивается еще ниже.

Прогноз: тотал «Манчестер Сити» больше 2.5 за 1.81

Футбол Англия 2021/2022 Тур 38, 22.05.2022, 18:00 Манчестер Сити - Астон Вилла -

Стивен Джеррард повесил бутсы на гвоздь довольно давно, но внезапно получил еще одну попытку помочь родному «Ливерпулю» стать чемпионом. Шансы «Виллы» избежать поражения от рвущегося к титулу «Сити» оцениваются ниже, чем вероятность осечки «Ливерпуля» в параллельной игре. Это можно объяснить тем, что «Вилла» — 14-я команда лиги, а «Вулвз» — 8-я, хотя по игре в последнее время подопечные Джеррарда смотрятся лучше. Важно, сумеют ли гости восстановится после сыгранной в четверг перенесенной игры с «Бернли» (1:1), но Стиви Джи обещает дать бой.

Действующие и, вероятно, без 90 минут следующие чемпионы Англии — фаворит у букмекеров с огромным отрывом. Ставить просто не победу «Сити» нет никакого смысла, выигрыш минимален. Тотал матча и «обе забьют — да/нет» прогнозируются с трудом, ведь хозяева будут действовать исходя из ситуации на поле, а, возможно, и реагировать на новости из Ливерпуля. Можно попробовать положиться на атакующую мощь команды Гвардиолы: тотал голов «Манчестер Сити» больше 2.5.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.74

Футбол Италия 2021/2022 Тур 38, 22.05.2022, 19:00 Сассуоло - Милан -

Чемпионская гонка в Италии в этом сезоне ничем не уступила английской, и за это мы говорим Серии А «грацие». Все решится на флажке. «Милану» достаточно ничьей с «Сассуоло» в гостях, зато у «Интера» домашний матч и соперник попроще — «Сампдория». Но все в руках «Милана». Если «россонери» не дадут слабину в последний момент, завоюют скудетто впервые с 2011 года.

«Сассуоло» — веселая команда, которая обожает ввязываться в перестрелки, и сценарий, при котором «черно-зеленые» вручат титул «Интеру», исключать полностью нельзя, хотя, конечно, Ибра и компания не должны этого допускать. Ставка на победу «Милана» скучная и с низким коэффициентом. Интереснее предположить, что гол или пара голов в любые ворота закроет и без того напряженную игру. Для «Милана» на кону стоит слишком многое. Команда Пиоли, конечно, сыграет на победу, но не станет раскрываться и нестись всеми силами вперед. Напомним — ничья тоже за «Милан».

Прогноз: победа «Интера» и обе забьют за 2.30

Футбол Италия 2021/2022 Тур 38, 22.05.2022, 19:00 Интер - Сампдория -

В параллельной игре, кажется, все ясно. У «Сампдории» нет турнирной мотивации. Лучшее, что могло произойти с командой, уже произошло: враги из «Дженоа» вылетели, а они сами остались в Серии А. Конечно, подопечные Симоне Индзаги не дадут сопернику шанса и постараются завершить чемпионат красиво, даже если титул на этот раз уплывет в красно-черную половину Милана.

Победа «Интера» практически неизбежна при любых раскладах, и для выгодной ставки ее необходимо чем-то подкрепить. В предыдущем туре выгодно зашел экспресс на обоюдные победы «Милана» и «Интера», но сейчас даже на него коэффициент слишком низкий — 1.66. Предлагаем рискнуть и положиться на статистику, которая говорит о том, что «Интер» при результативной игре в атаке в последнее время практически не играет на ноль, даже дома, даже против заведомо более слабых соперников.