В Англии и Италии решится судьба чемпионского титула, в России — медалей
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В Европе пройдет последний тур национальных чемпионатов. Смотри матчи бесплатно, пока футбол не ушел в отпуск
Прогноз: обе забьют за 1.77
Если верить новостям, ЦСКА, завершая не самый удачный сезон, расстается чуть не с половиной основных игроков и тренеров. На месте Игорь Акинфеев — и этого достаточно, чтобы держать армейцев на плаву. У ростовчан напротив все оптимистично: Валерий Карпин триумфально вернулся в клуб, досрочно обезопасил его от вылета и стыковых матчей и даже стучится в верхнюю половину таблицы. Пока Валерий Георгиевич никуда уходить не собирается, и ростовские болельщики могут дышать спокойно.
Как и во многих других матчах последнего тура РПЛ, особой турнирной мотивации у соперников нет. Однако москвичам важно прервать серию из поражений, а также не испортить проводы Марио Фернандеса и Алана Дзагоева. Прогнозировать исход такой встречи сложно, но ЦСКА постарается забить хотя бы раз напоследок при своих болельщиках. Пропускали армейцы в 9 из 10 последних матчей, ростовчане забивали при Карпине всегда кроме одной игры в Уфе, так что ставка «обе забьют» выглядит разумной.
Прогноз: двойной шанс X2 за 1.72
Главная вывеска заключительного тура в России, не считая битвы «Рубина» и «Уфы» за спасение. «Динамо» для завоевания серебра и повторения лучшего результата в истории российских первенств (1994 год) достаточно ничьей. Сочинцев устроит только победа. Команда Владимира Федотова набрала к концу сезона отличную форму, а домашние 0:0 против «Нижнего Новгорода» перед последним туром с множеством упущенных моментов ее лишь дополнительно разозлят. Главный матч для Сандро Шварца и его парней впереди — финал Кубка со «Спартаком», но беречь силы перед ним не обязательно, ведь календарь дает целую неделю на подготовку. Удастся ли на 90 минут выбросить из головы мысли о Кубке — другой вопрос.
Букмекеры считают фаворитом встречи хозяев, хотя за последние 5 туров к ним накопилось достаточно вопросов по игре. Это и три поражения подряд и упущенная победа над проблемным «Локомотивом» при комфортном счете 3:1. С учетом того, что москвичей устраивает и ничья, а «Сочи» хорошо чувствует себя при игре вторым номером, но способен и перехватить инициативу, как в недавней победной встрече с ЦСКА, можно предположить, что гостям удастся как минимум не проиграть.
Прогноз: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 за 1.55
Невероятный поход Клоппа за квадруплом продолжается: осталось взять два трофея из четырех, но как раз те, которые сложнее всего добыть. Оглядываться на параллельный матч в Манчестере в надежде на своего человека Стиви Джи смысла нет: сначала нужно выиграть самим, как это удалось сделать в Саутгемптоне несмотря на почти полную смену состава относительно боевой обоймы. По сравнению с этим задачка взять 3 очка в домашней игре с «волками» выглядит простой.
Даже если Юрген Клопп вновь выставит смешанный состав, позволяя лидерам залечивать травмы и восстанавливаться перед финалом Лиги чемпионов, этого должно хватить для победы. «Вулвз» не смогли выиграть дома у слабейшей команды лиги «Норвича», а туром ранее их в одиночку разгромил Кевин Де Брейне. Проблема с точки зрения ставок в том, что, взяв дежурную П1 плюс тотал больше 2.5, вы много не выиграете — коэффициент всего 1.55, а риски остаются, но решать вам. Ставка на победу «Ливерпуля» с форой «-1.5», например, оценивается еще ниже.
Прогноз: тотал «Манчестер Сити» больше 2.5 за 1.81
Стивен Джеррард повесил бутсы на гвоздь довольно давно, но внезапно получил еще одну попытку помочь родному «Ливерпулю» стать чемпионом. Шансы «Виллы» избежать поражения от рвущегося к титулу «Сити» оцениваются ниже, чем вероятность осечки «Ливерпуля» в параллельной игре. Это можно объяснить тем, что «Вилла» — 14-я команда лиги, а «Вулвз» — 8-я, хотя по игре в последнее время подопечные Джеррарда смотрятся лучше. Важно, сумеют ли гости восстановится после сыгранной в четверг перенесенной игры с «Бернли» (1:1), но Стиви Джи обещает дать бой.
Действующие и, вероятно, без 90 минут следующие чемпионы Англии — фаворит у букмекеров с огромным отрывом. Ставить просто не победу «Сити» нет никакого смысла, выигрыш минимален. Тотал матча и «обе забьют — да/нет» прогнозируются с трудом, ведь хозяева будут действовать исходя из ситуации на поле, а, возможно, и реагировать на новости из Ливерпуля. Можно попробовать положиться на атакующую мощь команды Гвардиолы: тотал голов «Манчестер Сити» больше 2.5.
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.74
Чемпионская гонка в Италии в этом сезоне ничем не уступила английской, и за это мы говорим Серии А «грацие». Все решится на флажке. «Милану» достаточно ничьей с «Сассуоло» в гостях, зато у «Интера» домашний матч и соперник попроще — «Сампдория». Но все в руках «Милана». Если «россонери» не дадут слабину в последний момент, завоюют скудетто впервые с 2011 года.
«Сассуоло» — веселая команда, которая обожает ввязываться в перестрелки, и сценарий, при котором «черно-зеленые» вручат титул «Интеру», исключать полностью нельзя, хотя, конечно, Ибра и компания не должны этого допускать. Ставка на победу «Милана» скучная и с низким коэффициентом. Интереснее предположить, что гол или пара голов в любые ворота закроет и без того напряженную игру. Для «Милана» на кону стоит слишком многое. Команда Пиоли, конечно, сыграет на победу, но не станет раскрываться и нестись всеми силами вперед. Напомним — ничья тоже за «Милан».
Прогноз: победа «Интера» и обе забьют за 2.30
В параллельной игре, кажется, все ясно. У «Сампдории» нет турнирной мотивации. Лучшее, что могло произойти с командой, уже произошло: враги из «Дженоа» вылетели, а они сами остались в Серии А. Конечно, подопечные Симоне Индзаги не дадут сопернику шанса и постараются завершить чемпионат красиво, даже если титул на этот раз уплывет в красно-черную половину Милана.
Победа «Интера» практически неизбежна при любых раскладах, и для выгодной ставки ее необходимо чем-то подкрепить. В предыдущем туре выгодно зашел экспресс на обоюдные победы «Милана» и «Интера», но сейчас даже на него коэффициент слишком низкий — 1.66. Предлагаем рискнуть и положиться на статистику, которая говорит о том, что «Интер» при результативной игре в атаке в последнее время практически не играет на ноль, даже дома, даже против заведомо более слабых соперников.
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Игорь Борунов