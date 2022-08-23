«Бенфика» — «Динамо» Киев, «Карабах» в гостях у чемпиона Чехии и ван Нистелрой против ван Бронкхорста

Прогноз: П1 с форой −2 за 2.40 в основное время.

Первый матч развивался по ожидаемому сценарию. «Бенфика» владела мячом и территорией, игроки киевского «Динамо» старались убегать в контратаки. Португальцы добились комфортного преимущества еще в первом тайме. Сначала отличился защитник Жилберто, а затем ошибкой Цыганкова воспользовался Рамуш. У «Динамо» во втором тайме Караваев был активен у чужих ворот, но забить так и не удалось — 2:0 в пользу «Бенфики». Теперь португальцам осталось только довести дело до конца на своем поле. Для подготовки к ответной встрече они даже перенесли матч чемпионата.

До первой игры с «Бенфикой» футболисты «Динамо» отличались суперэффективной реализацией: они забили 5 голов после 12 ударов в створ. Но, похоже, везение заканчивается. Португальцы лучше готовы физически к сезону, они превосходят соперников и по мастерству, и по опыту, поэтому просто не дают бить из выгодных позиций. Шансы на проход у украинской команды только теоретические. Тренер «Бенфики» Шмидт уже намекнул, что не будет делать ротацию, на поле выйдут все лучшие. Скорее всего, тут будет разгром.

Прогноз: обе забьют за 1.91 в основное время.

«Карабах» владел преимуществом в домашней встрече, гораздо чаще угрожал воротам «Виктории» — 12−5 по ударам (7−1 по ударам в створ), но забить так и не смог — 0:0. Теперь небольшим фаворитом в этой паре стал чемпион Чехии. Небольшим, потому что «Карабах» и на выезде может сыграть смело, в прессинг, как он это недавно проделал с «Ференцварошем» в Венгрии. В составе азербайджанской команды хватает легионеров, среди них особо выделяются бразилец Кади и сенегалец Ваджи.

Интересно, что в Баку «Виктория» впервые не пропустила в этом сезоне, до этого в 5 матчах подряд проходила ставка обе забьют. Чешская команда летом лишилась своего главного бомбардира Богеля (19 голов в прошлом чемпионате), но с атакой особых проблем нет. Форварды Хоры и Климент — тоже забивные парни. Оба клуба готовились к ответной встрече неделю, не отвлекаясь на матчи внутренних чемпионатов. С физикой и настроем должно быть все в порядке, ждем здесь обмена голами.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.95 в основное время.

От первого матча ждали голов, и они были. ПСВ на «Айброксе» создавал моменты с игры, а забил после двух угловых. «Рейнджерс» же отметились тонкой голевой комбинацией, а со вторым голом шотландцам откровенно повезло — скользкий мяч предательски отскочил от рук голкипера ПСВ за линию ворот. Так, первая дуэль друзей-тренеров ван Бронкхорста и ван Нистелроя завершилась вничью.

«Рейнджерс» успели еще сыграть в выходные с «Хибернианом» (2:2), тогда как голландцы отдыхали. Неслучайно, что именно ПСВ теперь считается фаворитом, но для ставок есть и более простой вариант, сработавший в первом матче. У «Рейнджерс» есть игровые проблемы, есть проблемы с защитой, но они всегда нацелены на голы. И сами забьют, и несильно расстроятся, если пропустят. В Нидерландах у большинства команд (особенно у ведущих) схожий подход. Так что настраиваемся снова на веселый футбол.

Прогноз: «Динамо» Загреб выйдет в следующий раунд за 2.14.

Российский вратарь «Буде-Глимт» Хайкин отыграл на ноль в домашней встрече. Работы, правда, у него было не очень много: даже когда хорваты выходили на удобные позиции, они обычно промахивались. А вот «Буде-Глимт» один мяч забил, и теперь находится в шаге от исторического прорыва. Хотя преимущество норвежцев минимально, и шансы загребского «Динамо» тоже смотрятся неплохо.

Обе команды успели сыграть в выходные. «Динамо» размялось на «Осиеке» (5:2), а норвежский чемпион потерял два очка с аутсайдером «Хам-Камом» (2:2). Загребская команда за весь год не проиграла ни одного матча на своем поле, ожидаем, что эта серия продолжится. Футболистам «Буде-Глимт» будет сложно в гостях, тут нет преимущества в виде искусственного поля. Да и играть вторым номером им непривычно. Более опытный еврокубковый боец пройдет дальше.