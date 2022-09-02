Дерби Ливерпуля и Милана, «МЮ» против «Арсенала» и «Спартак» — «Зенит»

Прогноз: П2 и тотал меньше 3.5 за 2.28

Футбол Англия 2022/2023 Тур 6, 3.09.2022, 14:30 Эвертон - Ливерпуль -

На старте сезона у «Ливерпуля» что-то пошло не так, но Юргену Клоппу не в первой успешно догонять конкурентов. Две очень разные по сценарию победы над «Борнмутом» (9:0) и «Ньюкаслом» (2:1) — и «красные» снова в игре. Главная беда «Ливерпуля» — травмы. У Фрэнка Лэмпарда и синей части города головная боль из-за атаки. «Ириски» не очень остро выглядят впереди и в лучшем случае забивают один гол за 90 минут. Зато с приходом Коуди и Тарковски «Эвертон» надежнее играет в обороне.

Статистика «Эвертона» в дерби ужасна: лишь одна победа в последних 29 встречах с «Ливерпулем». В Англии бывает всякое, но сложно при таких раскладах ставить против парней Клоппа, тем более, «Эвертон» в первых пяти турах ни разу не побеждал и в матчах с более скромными соперниками. Но с учетом более надежной, чем прежде, защиты хозяев и кадровых проблем гостей, матч ожидается упорным и вряд ли «пробьет верх» по голам. Конечно, есть риск ничьей — в дерби на «Гудисон Парк» это обычный расклад — но пора уже Салаху и компании взяться за дело.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.00

Футбол Италия 2022/2023 Тур 5, 3.09.2022, 19:00 Милан - Интер -

После окончания эпохи доминирования «Ювентуса» миланское дерби, ценное само по себе, еще и стало центральным матчем в борьбе прямых конкурентов за скудетто, ведь это встреча действующего чемпиона с чемпионом предыдущим. При изучении расклада сил поражает, насколько команды равны в данный момент. Это обещает по-настоящему огненную игру, исход которой предсказать невозможно. «Интер» на старте сезона чуть лучше выглядит в атаке. «Милан» больше впечатляет надежной обороной, особенно с возвращением в строй Симона Кьера.

Обе команды из-за травм лишились звезд в атаке: красно-черные — Златана Ибрагимовича, а черно-синие — Ромелу Лукаку. Симоне Индзаги хотя бы может рассчитывать на безотказного Лаутаро Мартинеса, а у его коллеги Стефано Пиоли выбор в атаке вообще крайне скудный. С учетом высоких ставок матч обещает получиться закрытым. Да, порой миланское дерби опровергало подобные ожидания, мы видели и обмен голами в чемпионате и крупные победы в Кубке, но вероятность «низового» матча выше.

Прогноз: П2 и тотал больше 2.5 за 2.55

Футбол Испания 2022/2023 Тур 4, 3.09.2022, 22:00 Севилья - Барселона -

Перед началом чемпионата Испании казалось, это будет матч конкурентов за высокие места, но вызывали опасения шаткое экономическое состояние «Барселоны» и неопределенность с регистрацией новичков сине-гранатовых. К сентябрю каталонский клуб, судя по всему, успешно разрешил все трудности, и теперь ничто не должно отвлекать Хави и его команду от подвигов на футбольном поле. Со знаком «минус» удивила наоборот «Севилья», выдав худший старт за многие годы. 1 очко в трех матчах с довольно скромными соперниками — это никуда не годится.

Исправиться уже в этом туре подопечным Хулена Лопетеги будет сложно, потому что «Барса» разобралась с составом и включила полный ход. Левандовски, Дембеле и Фати феерят в атаке, а тыл укреплен появлением в заявке и на поле экс-игрока «Севильи» Жюля Кунде. В общем, южанам вряд ли удастся зацепить очки в этой встрече. Максимум — поразить ворота гостей, но голы в ответ, особенно от великого и ужасного Роберта Левандовского, почти неизбежны.

Прогноз: П2 за 2.34

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 8, 4.09.2022, 15:00 Крылья Советов - ЦСКА -

Набравший ход ЦСКА Владимира Федотова продолжает усиливать состав и игру. Несмотря на скучные 0:0 в Ростове-на-Дону в предыдущем туре, в Самару армейцы отправляются за победой. «Ростов» Карпина в его логове мало кому по зубам, а вот «Крылья» Осинькина — другое дело. Самарцев хвалят за отдельные отрезки матчей, но уже очевидно, что потери в межсезонье (прежде всего, Зиньковский и Сарвели) оказались слишком серьезными. Восполнить их пока не получилось. Даже безнадежное «Торпедо» увезло из Самары ничью, а мощный ЦСКА просто не имеет права терять там очки.

При этом если изучить коэффициенты, окажется, что букмекеры отдают гостям лишь небольшое преимущество. Этим надо пользоваться. Трудно сказать, подарит ли матч голевую феерию или наоборот окажется закрытым, но класс ЦСКА явно выше. Поэтому спокойно берем чистую победу красно-синих, а Акинфеев, Дивеев, Набабкин, Карраскаль, Медина, Мойзес, Чалов позаботятся о том, чтобы порадовать себя и вас.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.91

Футбол Англия 2022/2023 Тур 6, 4.09.2022, 18:30 Манчестер Юнайтед - Арсенал -

Центральный матч тура в Англии. На удивление безупречный «Арсенал» в статусе единоличного лидера чемпионата АПЛ едет в гости к поднимающемуся с колен «Манчестер Юнайтед», который начал сезон с последнего места в таблице, но после трех побед подряд выбрался уже на пятую строчку. «Канониры» в августе были хороши, но, справедливости ради, команда Микеля Артеты еще не встречалась с прямыми конкурентами, и вот теперь ее ждет экзамен на «Олд Траффорд», откуда даже «Ливерпуль» уехал с «баранкой». Определяющей игра станет и для самого «МЮ» Тен Хага — действительно ли игровой кризис уже позади.

Букмекеры считают шансы практически равными, отдавая небольшое предпочтение «МЮ» за счет родных стен. По игре «канониры» в августе смотрелись намного лучше, особенно в атаке. Если манкунианцы набирали очки в упорной борьбе, то лондонцы доминировали в каждом матче, даже если разница в счете была минимальной, как во встречах с «Фулхэмом» и «Астон Виллой». Исход противостояния в тумане, но «канониры» с такой игрой в нападении должны забивать даже на «Олд Траффорд», как и подопечные Тен Хага, которые медленно прибавляют, а также встраивают в игру дорогих новичков. Поэтому рискнем не с исходом, а с голами. И, конечно, очень интересно обойдется ли Тен Хаг в очередной раз без вклада от Криштиану Роналду, который после разгрома от «Брентфорда» появляется на поле лишь в концовке.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.13

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 8, 4.09.2022, 20:00 Спартак - Зенит -

В России в воскресенье состоится Winline матч тура, а, возможно, и вообще главный матч первой половины чемпионата: «Спартак» и «Зенит» наконец-то встретятся, являясь соседями по турнирной таблице. С одной стороны, действующий чемпион и лидер по-прежнему явный фаворит. С другой, все не так очевидно, ведь и в худшие времена для «Спартака» «Зенит» редко побеждает красно-белых именно в гостях: лишь один раз с 2013 года. Но и «Спартак» не обыгрывал «Зенит» даже дома уже давно. Обычно столичные матчи завершаются вничью.

Жаль, что принципиальные соперники сойдутся не в оптимальных составах: «Спартак» надолго потерял Мозеса, а теперь еще и Зиньковского, который мог бы усилить игру во втором тайме. У «Зенита» вернулись к тренировкам Клаудиньо и Кузяев, но в клубе по понятным причинам не хотят утверждать, сыграют ли оба в Москве. О настрое соперников лишний раз говорить не нужно — принципиальнейший матч как для обеих команд, так и для их болельщиков.

На что опереться при ставке? Статистика говорит, что из трех исходов в матчах «Спартака» и «Зенита» в Москве обычно выпадает ничейный, но это слишком рискованно. Если вы болельщик одной из команд, можете подстраховаться и взять победу своих любимцев с форой (0), но в любом случае несмотря на мощный атакующий потенциал «Спартака» и «Зенита» здесь коса должна найти на камень. Из последних встреч РПЛ приходит на ум матч «Спартака» с «Динамо» (0:1). Что-то похожее с неопределенным исходом можем увидеть и сейчас. В жесткой борьбе равных соперников редко бывает много голов.

Игорь Борунов