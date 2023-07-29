Анонс тура. «Зенит» в Ростове, красочное дерби, «Спартак» примет «Балтику»

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.93

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 2, 29.07.2023, 20:00 Ростов - Зенит -

«Ростов» Валерия Карпина прекрасно провел предыдущий сезон, но объективно уступал всем конкурентам по составу, потому и остался без медалей. Клубу пока не дают регистрировать новичков, но желто-синие побеждают и в чемпионате, и в Кубке, так что визит чемпиона на Дон таит в себе интригу. Неслучайно, Winline именно этот матч выбрал центральной игрой 2-го тура.

«Зенит» потихоньку теряет лучших бразильцев. Деньги, вырученные с трансфера Малкома в Саудовскую Аравию, еще только предстоит потратить, а Вендела — повыгоднее продать. Пока Сергею Семаку придется обходиться внутренними ресурсами, хотя их достаточно, чтобы «Зенит» снова был главным фаворитом РПЛ. Сине-бело-голубые уверенно начали официальные матчи, но бросается в глаза, что Питер пока скуп в атаке, не создает много моментов и, соответственно, не забивает больше пары голов за матч. У «Ростова» пока «молчит» Комличенко, Карпин ждет дозаявки Акбашева и Ионова, так что, вспоминая последнюю встречу команд в Ростове-на-Дону в апреле (0:0), снова ждем упорный «низовой» матч.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.16

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 2, 30.07.2023, 17:30 Факел - Локомотив -

«Локомотив» слегка удивил на старте. Команду Михаила Галактионова называли едва ли не самым опасным соперником для «Зенита», а в 1-м туре железнодорожники чуть не уступили дома вспоминающему, что такое РПЛ, «Рубину». Кубковая победа над «Уралом» не дает ответ на вопрос, каких результатов ждать от «Локо» дальше. Единственное, что ясно — пока этим летом у красно-зеленых неожиданно солируют Изидор и Тикнизян, а не Дзюба с Пиняевым и Глушенковым.

Наглецы из Воронежа начали сезон с поражений от «Ростова» и «Сочи» но были небезнадежны, а их главный козырь (кроме того, что тренер Вадим Евсеев знает о «Локомотиве» все) — неистовая поддержка трибун. Судя по продажам абонементов, в этом сезоне Воронеж будет самым футбольным городом страны. Конечно, «Локо» поехал за выездной победой на классе, но, как и с «Рубином», все может пойти не так, а «Факел» мечтает о первых очках. Поэтому и тут воздержимся от советов по поводу исхода и лучше обратим внимание на то, что обе команды пока легко забивают и пропускают голы в каждом матче. Кажется, это надежный тренд.

Прогноз: победа «Краснодара» и «обе забьют — да» за 3.30

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 2, 30.07.2023, 20:00 Краснодар - Сочи -

У «красочного» дерби пока нет такого уровня принципиальности, какой появился, например, у другого южного противостояния «Краснодар» — «Ростов», но все впереди. Минувший сезон стал неудачным для обоих соперников, хотя «быки» в финале Кубка были в одной серии пенальти от его спасения. Зато новый футбольный год и «Краснодар», и «Сочи» открыли победами, над «Динамо» и «Балтикой» соответственно. Сочинцы еще и в Кубке обыграли «Факел» — помогло удаление их бывшего игрока Федора Кудряшова: может, зря на команду Дмитрия Хохлова пока не обращают внимания?

«Краснодар» уязвлен домашним поражением в Кубке от «Спартака», дисквалификация Сперцяна не распространяется на матчи РПЛ, так что «быков» считают явным фаворитом игры с курортными соседями. Не пойдем против течения Кубани, на своем стадионе краснодарцы и впрямь предпочтительнее, но заметим, что пока подопечным Владимира Ивича не хватает надежности в обороне, а сочинцы на удивление активны в атаке и здорово реализуют моменты. Победа «Краснодара» в обоюдоострой игре оценена прекрасным коэффициентом.

Прогноз: победа ЦСКА за 2.22

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 2, 30.07.2023, 20:00 Ахмат - ЦСКА -

Матч в Грозном станет серьезной проверкой для обеих команд. У «Ахмата» уже есть домашнее поражение от «Крыльев», да и в кубковой игре против «Зенита» чеченский клуб против обыкновения ничем не запомнился, так что команде Сергея Ташуева пора включаться, но ЦСКА может не позволить это сделать. Армейцам очень нужны очки после поражения от «Урала» в 1-м туре, а на что они способны, расскажут в Оренбурге, где смешанный состав красно-синих покуражился в Кубке, забив шесть безответных мячей.

Игра в Грозном вряд ли будет похожа на какую-то из этих двух. Матч пойдет на три результата, и все-таки с небольшой разницей самым ожидаемым исходом остается победа ЦСКА. Статистика говорит о том, что «Ахмат» — очень удобный соперник для армейцев. Да, у ЦСКА серьезные кадровые проблемы, особенно в обороне, но Владимир Федотов уже доказал, что неплохо находит внутренние резервы и без громких приобретений, а кубковая игра с «Оренбургом» (со скидкой на удаления у хозяев) — что у красно-синих талантливая молодежь. «Ахмат» тяжело начал сезон, и ничего хорошего пока о команде не сказать.

Прогноз: победа «Спартака» и тотал больше 2.5 за 2.00

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 2, 31.07.2023, 19:30 Спартак - Балтика -

Первая мысль о вынесенном на понедельник матче «Спартака» и «Балтики»: будет весело. Скучные матчи — это не про «Спартак», а калининградцы, хотя и не показали ничего вразумительного в Сочи в 1-м туре, бодро начали Путь РПЛ Кубка победой 3:2 в Самаре. «Спартаку» по сравнению со стартовыми играми должно стать полегче: возвращаются дисквалифицированные еще в прошлом сезоне лидеры. Можно представить, как рвется в бой Александр Соболев, которому надо загладить вину перед тренерским штабом Гильермо Абаскаля.

Мало кто допускает вариант, при котором «Спартак» уйдет с поля родного стадиона, забив меньше двух мячей. Красно-белые феерят в атаке, а по два гола «Балтике» забили и «Сочи», и «Крылья». Интереснее, каковы шансы фаворита в этой встрече сберечь собственные ворота. Ответ на вопрос скрывает балтийский туман, все-таки команду Сергея Игнашевича пока изучили не очень хорошо, да и от защитников «Спартака» всегда можно ждать чего угодно. Поэтому вместо варианта «обе забьют — да/нет» лучше поднять тотал больше. Ожидания от игры хотя бы трех голов кажутся оправданными.

Игорь Борунов

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