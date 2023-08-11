Проверка для «Спартака», дежавю в Германии и проблемы «Реала»

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.18

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 4, 11.08.2023, 18:00 Урал - Спартак -

C учетом турнирной ситуации пятничная игра в Екатеринбурге становится матчем тура, что вряд ли прогнозировалось перед стартом чемпионата. «Спартак» выдал серию ярких побед, правда, болельщиков должно настораживать большое число пропущенных мячей. Пока проблемы в обороне не мешали красно-белым добиваться результата, но теперь их поджидает еще одна команда, которая отлично начала сезон. Пока спартаковцы радуются промежуточному первому месту, «Урал» тихонько поднялся на четвертое и в случае успеха на домашнем стадионе даже опередит москвичей.

Насколько это реально? В отличие от «Спартака» главная сила команды Виктора Гончаренко — надежная оборона: в 5 матчах с учетом кубка пропущено 3 мяча, два из них в проигранной кубковой встрече с «Локомотивом». У «Спартака» пока был лишь один серьезный соперник — «Краснодар», опять же в Кубке, а «Урал» уже успел устроить сенсацию, обыграв в 1-м туре ЦСКА. Так что есть основания считать, что в Екатеринбурге «Спартак» ждут проблемы, хотя пока команда Гильермо Абаскаля с честью их преодолевала благодаря мощной и разнообразной игре в атаке. Трудно предсказать исход встречи, но, отталкиваясь от шоу, которое раз за разом устраивает «Спартак», угадываются голы в те и другие ворота, а для хорошего коэффициента достаточно добавить еще один забитый мяч.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.91

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 4, 12.08.2023, 15:00 Локомотив - Крылья Советов -

Перед 1-м туром ожидалось, что «Локомотив» начнет чемпионат примерно так, как его начали «Крылья Советов» (3-е место), а самарцы — как его начал «Локомотив» (8-е место). В минувшем туре «Локо» был разгромлен ЦСКА, а «Крылья» прошлись катком по «Ростову». Но для выводов пока недостаточно матчей. Самарцы могут гордиться тем, что пока они самая результативная команда РПЛ (10 забитых голов в 3 турах), но и «Локо» с 7 мячами недалеко. Это позволяет рассчитывать на большое число голов, но с оговорками. «Локо» потерял на ближайшие матчи из-за травмы Артема Дзюбу, но команда Галактионова может обойтись и без него. У «Крыльев» прекрасная молодежь, но недостаточно длинная скамейка, а график матчей в августе плотный.

При других обстоятельствах напрашивалась бы ставка на домашний успех «Локо», которому надо реабилитироваться за крупное поражение от ЦСКА, но хватит недооценивать Самару. «Крылья» хорошо смотрелись и в кубковой игре с «Зенитом», не заслужив поражения, а в матчах чемпионата выглядят еще лучше, особенно 19-й летний новичок из «Акрона» Никита Салтыков и уже полноправный лидер Бенхамин Гарре. Поэтому от греха выберем ставку, аналогичную игре на Урале: в Черкизове для нее тоже есть все условия.

Прогноз: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 за 1.99.

Футбольный сезон в Германии стартует повторением того же противостояния в Суперкубке, что и год назад. Тогда традиционная для немецкого футбола безбашенная перестрелка завершилась в пользу «Баварии» со счетом 5:3. Вероятно, и теперь нас ждет что-то подобное. «Лейпциг» по праву вошел в когорту наиболее грамотных в плане трансферов клубов Европы и вслед за Нкунку и Собослаи выгодно отправил в богатую Англию защитника Йошко Гвардиола. В клубе давно готовились с ним расстаться, так что зияющей дыры на позиции хорвата точно не будет: Лейпциг не тянет и с трансферами на вход, подписывая перспективных новичков «на вырост», и тренер Марко Розе умеет с ними работать.

«Бавария» Томаса Тухеля — явный фаворит Суперкубка, тем более, на этот раз матч пройдет на мюнхенской «Альянц-Арене». Год назад соперники встречались в Лейпциге, что «РБ» не помогло. Последняя очная встреча «Баварии» и «Лейпцига» в Мюнхене состоялась 20 мая и завершилась сенсационной победой гостей. Вряд ли столь редкая для немецкого футбола ситуация повторится всего через пару месяцев. Вся Бавария затихла в ожидании прибытия Харри Кейна, который должен стать новой бомбардирской иконой после Роберта Левандовского, но у Мюнхена и без англичанина достаточно атакующих футболистов, что было хорошо видно в предсезонных матчах. Оба клуба не могут рассчитывать на основных вратарей, Нойера и Гулачи, что лишь подкрепляет расчет на высокую результативность.

Прогноз: Двойной шанс 1Х (победа «Атлетика» или ничья) за 1.76.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 1, 12.08.2023, 22:30 Атлетик - Реал -

Спокойное ожидание начала сезона в Испании взорвала обидная травма Тибо Куртуа. В «Реале» схватились за голову и срочно ищут вратаря, а коэффициенты на матч в Бильбао начали колебаться в сторону хозяев. «Реал» и так не был явным фаворитом, ведь Мадрид не успел кем-то заменить уехавшего на Ближний Восток Бензема. Где-то на горизонте маячит Мбаппе, но к матчу в Бильбао это не имеет отношения. Баски и так никому не уступают ни пяди газона «Сан-Мамеса», а кадровые проблемы «Реала» их только воодушевят. Они и с «Сантьяго Бернабеу» увезли ничью в последней очной встрече.

Лето у «Реала» выдалось тревожное, межсезонное Класико с «Барселоной» (0:3) не совсем настоящее, но все-таки Класико, да и «Ювентусу» мадридцы проиграли подозрительно легко. Карло Анчелотти задумчиво смотрит куда-то в сторону Южной Америки, а у «Атлетика» практически ничего не изменилось. Эрнесто Вальверде верит в своих парней, и братья Уильямс с Икером Муниаином заставят гранда помучиться. Жаль, коэффициент низковат, но слишком многие ждут проблем «Реала» в августе.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.88

Футбол Англия 2023/2024 Тур 1, 13.08.2023, 18:30 Челси - Ливерпуль -

Встреча двух главных неудачников прошлого сезона в Англии покажет, кто из них лучше оттолкнулся от кризисного дна. Обе команды работают на трансферном рынке, хотя традиционно к первому туру эта работа далека от завершения, и рано судить, кто справился лучше. И «Челси», и «Ливерпулю» нужна свежая кровь, это факт. Интересно, что прямо перед очной встречей «синие» и «красные» заочно зарубились за полузащитника «Брайтона» Кайседо, предлагая баснословные деньги за игрока, который успел провести в АПЛ один хороший сезон. Не забудем и дебют на тренирском мостике «Челси» Маурисио Почеттино, так что игра обещает быть любопытнейшей.

Вероятнее всего, она получится более-менее равной. Судя по коэффициентам, букмекеры просто не знают, чего от нее ждать — слишком многое в «Челси» и «Ливерпуле» поменялось за последнее время. Трудно это осознать, но четыре последние очные встречи команд завершились со счетом 0:0. И никто не верит, что безголевая молния ударит в одно и то же место в пятый раз. И «Челси», и «Ливерпуль» слишком рвутся показать обновленную игру в атаке, что они подтвердили в межсезонье, особенно «Ливерпуль», который забивал всем соперникам либо 3, либо 4 гола. Но «красные» по-прежнему уязвимы на своей половине поля, а Фабиньо уже в Саудовской Аравии. Примерно все специализированные порталы советуют одну и ту же ставку, и нет резона ее избегать.

Игорь Борунов

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