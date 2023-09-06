«Проклятие» Рублева снова сработает: прогноз на матч с Медведевым

Путь к четвертьфиналу US Open для Медведева получился достаточно простым. В четырех матчах Даниил отдал только два сета. Опасения вызывал только поединок в 4-м круге с-де Минауром. Австралиец в августе победил россиянина в Торонто. Вот и тут Медведев уступил в первом сете 2:6, но затем нашел свою игру, перестал много ошибаться и забрал три партии подряд. При этом Даниил остается верным себе, шутит над собой и соперниками, вступает в споры с болельщиками. Такая заведенность помогает ему на корте, когда что-то идет не так. Для Медведева это 4-й четвертьфинал на US Open, на этой стадии он в Нью-Йорке не проигрывал.

У Рублева же обратная ситуация. Андрей 8 раз выходил в ¼ финала на турнирах «Большого шлема» — и потерпел 8 поражений. Сказывалось и повышенное давление, что приводило к большому количеству ошибок, и уровень соперников. В Нью-Йорке Рублев тоже не обходится без нервных срывов почти в каждом матче, 3 из 4 поединка завершились в 4 партиях. Но Андрей хорошо готов физически, и это ему помогало на ранних стадиях турнира. Рублеву будет сложно на вторых подачах и в долгих розыгрышах, но его стремление к атакующим ударам может смутить соперника.

Медведев и Рублев — близкие друзья, хотя и соперничают в теннисе с детства. В личных встречах на уровне ATP преимущество на стороне Даниила — 5:2. В этом году они играли друг с другом один раз — в Дубае был сильнее Медведев. Даниил лучше знает, как играть на таких стадиях в больших турнирах, у него уже есть опыт победы на US Open. На Рублева же может давить его серия из 8 поражений в ¼ финала на ТБШ. Взять победу Медведева с форой −4,5 по геймам можно в БК Pari за 1,98. Также хорошо выглядит победа Медведева с форой −1,5 по сетам — за 1,84 в «Бетсити».