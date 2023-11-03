Дзюба против «Спартака», Захарян против «Барсы» и Классикер

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Прогноз: «обе забьют — да» за 1.82

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 14, 4.11.2023, 19:00 Балтика - Зенит -

«Зенит» набрал ход, одержав пять побед подряд, но нынешний состав петербуржцев уступает чемпионскому предыдущих лет, выезд в Калининград исторически неприятный («Зенит» побеждал тут лишь раз, проведя не так уж мало матчей), да и вообще здесь никому не сладко, достаточно вспомнить, как лидер чемпионата «Краснодар» спасал в Калининграде ничью. У «Балтики» два лица: в гостях это очевидный аутсайдер, проигравший 7 матчей РПЛ из 7, а дома — гроза авторитетов.

На своем поле «Балтика» активно атакует, особенно в первой половине матча, пока хватает сил у прытких латиноамериканских легионеров, и не сумела забить лишь раз — «Уралу», но при этом почти не в состоянии сохранить свои ворота в неприкосновенности: это удалось сделать только в играх с «Оренбургом» и «Ахматом». Потеря очков «Зенитом» вполне возможна, но не стоит на нее закладываться — Сергей Семак, безусловно, изучил краснодарский опыт. А вот обмен голевыми атаками кажется верным делом.

Прогноз: победа «Арсенала» за 2.55.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 11, 4.11.2023, 20:30 Ньюкасл Юнайтед - Арсенал -

«Ньюкаслу» в этом сезоне приходится распределять силы на внутренние турниры и Лигу чемпионов, и по результатам он уже не так хорош в АПЛ, как год назад. Лучшего всего «сороки» выглядят в Кубке лиги, где последовательно выбили «Манчестер Сити» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0). На других фронтах неспокойно: ситуацию в ЛЧ осложнило домашнее поражение от «Боруссии», а в АПЛ северяне лишь шестые и отстают от идущего вторым «Арсенала» на 7 очков.

У обоих соперников ожидали проявления «синдрома второго сезона», и «канониры» готовы к его «лечению» лучше. «Ньюкаслу» мешают травмы, короткая скамейка, и совсем абсурдная ситуация сложилось с самым дорогим трансфером этого лета: Сандро Тонали получил дисквалификацию за ставки, «Ньюкасл» к делу не имеет никакого отношения, но не может его задействовать. По матчам кубка лиги (где «канониры» уступили в дерби «Вест Хэму») было видно, что Артета, в отличие от Хау, пару козырей в рукаве спрятал, пожертвовал менее значимым турниром и сумел сохранить свежесть перед важным выездом в Ньюкасл. Явного фаворита в таком большом матче нет, поэтому можно сорвать куш, рассчитав, что более искушенный в подобных противостояниях «Арсенал» готов к нему лучше.

Прогноз: гол Харри Кейна за 1.73.

Футбол Германия 2023/2024 Тур 10, 4.11.2023, 20:30 Боруссия Д - Бавария -

Главное противостояние немецкого футбола пройдет в любопытный момент сезона: оба клуба то показывают класс, то допускают неожиданные осечки. Ни один из них не лидирует в Бундеслиге, и очная встреча на руку взявшему прекрасный старт «Байеру». Дортмунд лишь четвертый в таблице, но при всех проблемах у «шмелей» только одно поражение с начала сезона — от «ПСЖ» в Лиге чемпионов, а «Бавария» только что опозорилась в Кубке, умудрившись вылететь от клуба третьего дивизиона «Саарбрюккен». В Дортмунде наверняка злорадствуют, но это плохая новость для них перед очной дуэлью. «Бавария» почти никогда не позволяет себе два неудачных матча подряд.

В последнее время Дортмунду не удаются ни заочные (упущенное в последний момент чемпионство в прошлом сезоне), ни очные противостояния с «Баварией» (9 поражений в 10 матчах). Тем не менее, на своем поле парни Терзича дадут бой и, например, могут свести встречу к ничьей, что часто с ними бывает в этом сезоне. У хозяев под вопросом Эмре Джан, у гостей беда с травмами защитников, все это добавляет неопределенности. Поэтому изучив коэффициенты на исход и результативность, предлагаем выбрать ставку на игрока: Харри Кейн отдыхал в Кубке и не пострадал от «Саарбрюккена», у него 5 забитых мячей в 3 последних матчах, а еще он исполняет пенальти. Гол англичанина в Дортмунде крайне вероятен.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.19

Футбол Испания 2023/2024 Тур 12, 4.11.2023, 23:00 Реал Сосьедад - Барселона -

Кажется, адаптация и болячки Арсена Захаряна позади, и ему, скорее всего, удастся сыграть в большом матче. Здорово, но успехи басков гораздо больше зависят от других людей, прежде всего, гениального Такефусы Кубо. Если у японца пойдет игра, даже «Барсе» не сдобровать. В Класико каталонцы почти весь матч были лучше «Реала», но проиграли именно из-за «почти» и еще более гениального Джуда Беллингема. В матче с другим «Реалом» можно наступить на те же грабли. У «Барсы» проблемы с реализацией и с кадрами в обороне, зато понемногу возвращаются креативные игроки атаки. Например, Левандовски и Педри готовятся к матчу в Сан-Себастьяне в общей группе.

«Реал Сосьедад» всегда забивает дома и пока ни разу не проиграл на «Аноэте» в этом сезоне. «Барса», как показало Класико, может пропустить гол из ничего, но здорово создает моменты — этому «Реалу» забить проще. Отсюда ставка на результативный обоюдоострый матч.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.01

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 14, 5.11.2023, 19:30 Локомотив - Спартак -

Прогнозы на матчи «Локомотива» и «Спартака» делать сложно и по отдельности, а тут они играют друг против друга. Красно-белые и красно-зеленые крайне нестабильны и испытывают проблемы в обороне. У «Спартака» и так беда с защитниками, а против «Локо» не выйдет удаленный в Воронеже Срджан Бабич. У Джикии травма, и Гильермо Абаскалю придется, как обычно, тасовать состав. Зато вроде бы готов сыграть Квинси Промес, что повышает вероятность успехов в атаке. «Локомотив» плохо начал матч в Ростове, должен был пропускать больше одного мяча, но, как обычно, прибавил в концовке. Железнодорожникам везло прежде, так не могло быть всегда, потому Фассон и попал в штангу, а хозяева удержали победу.

Дзюба против «Спартака» — это всегда интересно, но не Артемом единым. Понятно, что и у ворот Лантратова и рядом с владениями Максименко, который «тащит» в важных матчах и, похоже, выигрывает конкуренцию у Селихова, будет настоящая жара даже в ноябре. Голы неминуемы. Любопытно, отомстит ли «Локомотив» за 4 поражения в 4 матчах прошлого сезона, и приблизит ли отставку в «Спартаке».

Прогноз: победа «Тоттенхэма» за 2.12.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 11, 6.11.2023, 23:00 Тоттенхэм Хотспур - Челси -

Матч с участием «Челси» всегда кстати, когда идет разговор об отставках. На самом деле, Маурисио Почеттино героически сражается, учитывая, что он принял команду в глубочайшем кризисе, так еще и «синих» ослабляют массовые травмы. В последних 6 матчах у «Челси» четыре победы, за ничью с «Арсеналом» на «Стэмфорд Бридж» нужно ставит памятник, но поражение от «Брентфорда» вышло болезненным и показало, что говорить о выходе из кризиса рано. Как раз после Хэллоуина «Челси» вступает в по-настоящему ужасную серию встреч с лидером АПЛ «Тоттенхэмом», «Сити», «Ньюкаслом», «Брайтоном», разве только против такого же несчастного «МЮ» может быть полегче.

Лучший клуб лучшего тренера АПЛ первых двух месяцев не перестает доказывать, что лидирует по делу. При этом «Тоттенхэм» всегда осторожен, сбалансирован, и голевых феерий в матчах «шпор» не происходит. В этом матче сразу несколько вариантов ставки. Это и тотал меньше 2.5 (коэффициент 2.18), потому что хозяева всегда осторожны и действуют по счету, и гол великолепного Сон Хын Мина (1.97), который как начал забивать в конце сентября, так и не может остановиться, но просто исход П1 в пользу фаворита против талантливого, но проблемного соперника выглядит самым надежным.

Игорь Борунов