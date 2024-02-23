Финал «Челси» — «Ливерпуль» и другие интересные матчи уикенда

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.73.

Футбол Германия 2023/2024 Тур 23, 24.02.2024, 20:30 Бавария - РБ Лейпциг -

В «Баварии» последовали модному тренду, заранее объявив, что Томас Тухель покинет свой пост по окончании сезона, который рискует стать самым неудачным за последние 12 лет. После трех подряд поражений в гостях «Бавария» наконец-то сыграет дома, где обычно у нее все хорошо, но соперник серьезный. «РБ» рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон, потому будет биться изо всех сил, чтобы вернуть позицию в топ-4 бундеслиги.

«Лейпциг» ни раз не проиграл «Баварии» в последних четырех очных встречах, а игра первого круга между этими соперниками завершилась со счетом 2:2, причем мюнхенцы «горели» к перерыву 0:2, но перевернули ход встречи. Когда Мюнхен и Лейпциг в порядке, как это было тогда, от них ждут сверхрезультативных матчей. Но сейчас у «Баварии» жуткий кризис идей в атаке, где совсем потерялся бедолага Кейн, да и у «РБ» та же проблема: в качественной игре с «Реалом» (0:1) при множестве ударов по воротам Андрея Лунина стропроцентных моментов почти не было. И тем, и другим крайне важен результат, и игра не будет открытой — как раз сейчас привычной голевой феерии неоткуда браться.

Прогноз: победа «Арсенала» и тотал больше 3.5 за 2.50.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 26, 24.02.2024, 23:00 Арсенал - Ньюкасл Юнайтед -

«Арсенал», мягко говоря, удивил в Порту, мало что создав в атаке, да еще и пропустив почти с финальным свистком. Судя по реакции игроков и тренеров, «канонирам» очень досадно, и они рвутся доказать, что это было единичное событие, и команда так же мощна, как в предыдущих матчах. «Ньюкасл» только поднял голову, выиграв три из пяти последних матчей, как «сорок» снова пришибли кадровые проблемы. Без Исака, Каллума Уилсона, Жоэлинтона Эдди Хау снова приходится что-то придумывать в атаке, а в обороне потери не менее серьезные, отсюда по 2−4 пропущенных мяча в нескольких играх подряд.

Оснований полагать, что казус в Порту — это начало кризиса «Арсенала», пока нет. Поэтому вновь доверимся Микелю Артете и его команде. В игре с нестабильным «Ньюкаслом» «канониры» должны брать свое, причем уверенно и с запасом — иначе спорить за титул с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» будет сложно.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.86

Футбол Франция 2023/2024 Тур 23, 25.02.2024, 15:00 Ланс - Монако -

Год за годом ближе к решающим матчам у команды Головина вдруг перестает идти игра. Клуб, претендующий на путевку в Лигу чемпионов, не имеет права дома проигрывать «Тулузе», которая борется за выживание. К счастью для монегасков, конкуренты тоже испытывают проблемы — только поэтому до второго места подопечным Ади Хюттера всего два очка, но выигрывать один матч за месяц — это не дело.

В Лансе непросто всем, но Головину и компании поможет то, что в четверг северяне провели изнурительнейшие 120 минут во Фрайбурге, да еще и остались в итоге ни с чем, покинув еврокубки. Причем до середины второго тайма у французов все было под контролем — команда Франка Эса вела 2:0, но позволила немцам сравнять на 92-й минуте, а затем пропустила и третий мяч на 99-й. Восстановиться всего за двое суток после такого трудно, но даже это не делает «Монако» фаворитом. Соперники похожи тем, что забивают и пропускают почти в каждой игре, на это и обратим внимание, делая ставку.

Прогноз: ничья по итогам первого тайма за 2.32.

В воскресенье в Англии кроме одного матча АПЛ все внимание на финал Кубка лиги, в котором на «Уэмбли» сойдутся «Челси» и «Ливерпуль». Казалось бы, сейчас команды в разных весовых категориях: «Ливерпуль» борется за чемпионство, а «Челси» — середняк, но Юрген Клопп настаивает, что его команда вообще не фаворит. Прежде всего, из-за очень серьезных проблем с составом. Алиссон, Трент, Жота и Собослаи точно мимо финала, а Салах и Нуньес под большим вопросом. К тому же в игре «Челси» виден явный прогресс. Труды Почеттино не пропадают даром. Неделю назад «Челси» был молодцом в гостях с «Манчестер Сити», едва не увезя сенсационную победу (1:1).

Клоппа не слушают — коэффициенты на триумф «Ливерпуля» намного ниже, хотя даже мотивация у команд разная. Мерсисайдцы постараются взять трофей, но больше думают о 12 оставшихся матчах АПЛ, а для «Челси» это, скорее всего, главный матч сезона. «Ливерпуль» и «Челси» часто встречаются в финалах: в двух последних был зафиксирован счет 0:0 по итогам основного времени, после чего «красные» решали дело в свою пользу в серии пенальти. Тот же Клопп просит забыть о последней очной встрече 31 января (4:1), объясняя, что «Челси» резко прибавил, а он еле набирает 11 человек стартового состава. Может, это и хитрость, но оба соперника наверняка начнут финал с опаской, экономя силы — по новому регламенту Кубка лиги в решающем матче овертайм еще возможен.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.90

Футбол Италия 2023/2024 Тур 26, 25.02.2024, 22:45 Милан - Аталанта -

«Интер» оказался самым мощным и стабильным в Италии, сведя на нет чемпионскую интригу еще зимой, а ниже ничего не понятно, и главный возмутитель спокойствия — «Аталанта», которая не без помощи Алексея Миранчука выдала серию побед в духе самого «Интера»: команда Гасперини выносит всех шесть матчей подряд, а старт серии был положен в Кубке как раз в гостях с «Миланом». Хватит ли подопечным Стефано Пиоли сил на месть после матча Лиги Европы с «Ренном» во Франции (2:3)? Кстати, оба итальянских клуба продолжают борьбу в этом турнире и могут пойти далеко.

В предыдущем туре «Милан» провалился в «Монце» (2:4), поэтому если теперь «россонери» и фавориты, то с минимальной разницей и чисто формально. Игра может закончиться чем угодно. «Аталанта» сейчас лучше во всех аспектах игры, но у «Милана» есть характер и супернападение с Жиру и Леау. Вряд ли «Аталанте» удастся полностью их нейтрализовать, зато с обороной у «Милана» явные проблемы, поэтому выбор ставки довольно прост.

Прогноз: победа «Реала» и тотал меньше 3.5 за 2.11.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 26, 25.02.2024, 23:00 Реал - Севилья -

«Севилья» давно уже не та, но вывеска любопытная. «Реалу» сейчас все равно кого обыгрывать, команда Карло Анчелотти несется к титулу, но в Ла Лиге никто не подарок. Мы видели, как «Райо» туром ранее смог в очередной раз устоять против «Реала» (1:1), а у «Севильи» лишь на очко меньше в таблице, и сейчас это соперники одного калибра.

Конечно, это матч имени Серхио Рамоса: он лично будет отвечать за то, чтобы его прежние партнеры не особо разгулялись. Он возвращается на «Бернабеу» впервые за три года, но уже как соперник Мадрида, и это интересно. В Севилье в первом круге Рамос и компания «Реал» остановили — 1:1, но повторить подвиг на домашнем стадионе «сливочных» очень тяжело. Анчелотти знает, как реагировать на потери игроков и очков: двух осечек подряд в этом сезоне у «Реала» пока не было. В то же время открытой и яркой встреча, скорее всего, не будет. «Севилья» постарается задушить соперника в вязкой борьбе — другого оружия у нее нет, поэтому голевой феерии не ждем.

Игорь Борунов

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