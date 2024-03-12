Плей-офф ЛЧ: «Барса», «Арсенал» и «Боруссия» дома возьмут свое

Прогноз: 1Х (победа «Барселоны» или ничья) и тотал меньше 3.5 за 1.80.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 12.03.2024, 23:00 Барселона - Наполи -

Первый матч в Неаполе сохранил интригу на ответную игру. «Барселона» действовала в гостях с преимуществом, но неаполитанцы смогли сравнять счет и оставить себе рабочие шансы. Правда, в Каталонии команде Франческо Кальцоны надо показать что-то большее. После гола Осимхена 21 февраля «Барса» вообще не пропускала в трех матчах Ла Лиги, «Наполи» тоже не проигрывал, а еще нанес удар по самолюбию и чемпионским шансам врагов из «Ювентуса» (2:1).

Команда Хави подходит к ответной игре фаворитом. По игре «Барса» выглядит лучше, «Наполи» только начинает выходить из тяжелого кризиса. У сине-гранатовых бывают проблемы с реализацией моментов, но хотя бы в обороне появился относительный порядок. Главная надежда гостей — возрождение ударной связки Кварацхелия-Осимхен, которая способна помучить «Барсу» и на ее поле. Тем не менее, козыри хозяев сильнее, хотя влегкую снести препятствие на пути в четвертьфинал вряд ли получится. При счете 1:1 цена ошибки велика, поэтому матч вряд ли выйдет открытым и результативным. Не исключено и дополнительное время, если игроков «Барсы» снова подведет прицел.

Прогноз: «обе забьют — да» за 2.20

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 12.03.2024, 23:00 Арсенал - Порту -

Команда Сержиу Консейсау в первой игре с «Арсеналом» взломала код безупречной программы Артеты. «Мы столкнулись с командой, которая не хотела играть», — пожаловался испанский тренер «канониров». «Они хотели играть, а мы хотели победить» — парировал Консейсау. «Порту» кстати за эти три недели прибавил и в домашнем чемпионате, где стер в порошок главного соперника «Бенфику» (5:0), а «Арсенал» все так же хорош в АПЛ, как перед обескураживающим визитом в Португалию.

Букмекеры по-прежнему уверены в успехе лондонцев. Коэффициенты на проход «Арсенала» ничуть не подросли, хотя «канонирам» надо обязательно забить, желательно от двух мячей, а «драконы» уже знают, как им мешать. В Португалии «Арсенал» оказался неожиданно робким, и Артета больше такого не допустит. Его команда выйдет крушить и забивать много, поэтому даст шанс и сопернику. Ставить на ожидаемый всеми камбэк «Арсенала» скучно, а приз невелик. Если только что на «Эмирейтс» забил скромный «Брентфорд», будьте уверены: бразильскому звену Эванилсон — Галено — Пепе Акино тоже есть что сказать. Да и другой Пепе, великий ветеран защиты, пригодится.

Прогноз: Х2 (ничья или победа «Интера») и тотал меньше 3.5 за 1.78.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 13.03.2024, 23:00 Атлетико - Интер -

В одной из самых интересных пар ⅛ финала пока ясно не все, но многое. «Атлетико» Симеоне угодил в кризис как раз к противостоянию с «Интером», а команда Индзаги проводит один из лучших сезонов в своей истории. В Милане «Атлетико» почти сдержал черно-синюю армаду, но все-таки пропустил гол на 79-й минуте, а, учитывая что в атаке мадридцы сейчас мало что могут предложить, и с ними справляются такие команды, как «Кадис» и даже «Альмерия», ситуация близка к безнадежной.

Легенда «атлетов» Диего Годин резонно замечает, что на родном стадионе даже нынешний «Атлетико» проиграл лишь один раз в этом сезоне. Но, во-первых, ничья «Интер» устроит, а во-вторых, пока основа «Атлетико» мучилась с «Кадисом», «Интер» полурезервным составом справился с крепкой «Болоньей», а Лаутаро, Павар, Де Врей и Димарко вообще отдыхали и выйдут в Мадриде свежими. На что надеяться «Атлетико» кроме выздоровления Гризманна не очень понятно, но сомнений в том, что банда Симеоне будет отчаянно сражаться, а борьба окажется упорной и даже, возможно, почти равной, нет.

Прогноз: победа «Боруссии» за 2.15.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 13.03.2024, 23:00 Боруссия Д - ПСВ -

В Голландии ПСВ прижал «Боруссию» во втором тайме, не довел дело до логического завершения, но хотя бы смог сравнять счет, иначе шансы в Дортмунде оказались бы призрачными. Там и так самый посещаемый и один из самых шумных стадионов Европы, а ПСВ гостевые матчи Лиги чемпионов проводит заметно хуже, чем домашние. Как бы непредсказуема ни была «Боруссия» в этом сезоне, уровень чемпионатов Германии и Нидерландов все-таки серьезно отличается, и Эйндховену не хватает достойного уровня сопротивления, чтобы еще прибавить.

В Бундеслиге у «Боруссии» осталась лишь одна цель — добыть путевку в Лигу чемпионов на будущий сезон, а в Европе ситуация интереснее, тем более подопечным Терзича уже удалось отличиться, выиграв самую тяжелую группу из всех. Все силы «шмелей» будут брошены на игру с лучшей командой Голландии, которая им явно по зубам. Задача проста: дортмундцев устроит любая победа, они должны ее добиться, а коэффициент на самый вероятный исход довольно приятный.

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Игорь Борунов