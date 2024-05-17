«Динамо» может стать чемпионом досрочно, для «Сити» опасна ничья

Прогноз: победа «Динамо» и тотал меньше 4.5 за 1.96.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 29, 18.05.2024, 14:00 Динамо - Крылья Советов -

Еще месяц назад никто не ждал такой развязки чемпионата России. Даже тренер «Динамо» Марцел Личка после поражения от «Урала» заявил, что борьба за чемпионство для его команды закончена. Но затем бело-голубые выиграли пять матчей РПЛ подряд, а главное — посыпались конкуренты, «Краснодар» и «Зенит». Теперь от невероятного титула «Динамо» отделяют даже не два шага, а полтора. Для начала обязательно нужна домашняя победа над «Крыльями», иначе ситуация может снова радикально поменяться.

Самарцы доигрывают противоречивый сезон. С одной стороны, место в середине таблицы для не обладающего внушительными ресурсами клуба, который регулярно отпускает лучших игроков, хороший результат. С другой, — какое-то время казалось, что «Крылья» могут замахнуться на большее и финишировать близко к медалям. Но не хватило глубины состава, надолго выбыл Гарре и сдал Салтыков, которого ждут в «Локомотиве». В двух последних матчах сумасшедшее «Динамо» изображало «Байер», но теперь Личка постарается обойтись без нервной концовки, поэтому ждать ТБ 4.5 третий раз подряд не стоит. А вот лучший нападающий лиги Константин Тюкавин наверняка не безразличен к бомбардирской гонке.

Прогноз: победа «Сочи» или ничья (1Х) за 1.99.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 29, 18.05.2024, 19:00 Сочи - Краснодар -

«Краснодар» в последнем туре сыграет с «Динамо» дома, поэтому «быков» нельзя вычеркивать из претендентов на золото. Вот только предыдущий матч может оказаться еще тяжелее. «Сочи» сохраняет пусть крошечные, но математические шансы избежать вылета. При Роберте Морено эта команда по игре совершенно не соответствует статусу аутсайдера, просто фора конкурентам была слишком большой. «Краснодар» три тура подряд не может победить. Хуже того — хотя бы забить гол. После этого тура «Сочи» может официально покинуть РПЛ, но загнанный в угол барс с эмблемы клуба будет скалить зубы до конца. В прошлом туре сочинцы растерзали «Пари НН» (6:1), а перед этим едва не украли очки в гостях у потенциального чемпиона «Динамо» (2:3).

Не очень понятно, почему букмекеры считают именно «Краснодар» фаворитом этого матча. Предлагаем на этом и сыграть. Важно (кстати, и для чемпионской гонки), что в отличие от последнего тура в предпоследнем матчи не пройдут одновременно, а размазаны аж на три дня. Сочинцы будут знать результат лишь одного из соперников по таблице, «Факела», остальные играют позже, значит, надежда будет жить до конца, и это очень неблагоприятное обстоятельство для испытывающего игровые проблемы «Краснодара».

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.90.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 29, 19.05.2024, 19:00 Ахмат - Зенит -

В отличие от «Краснодара», у «Зенита» нет проблемы с реализацией моментов. У «Зенита» нет моментов. Для чемпиона и претендента на титул петербуржцы шокирующе мало создают у чужих ворот. Одолеть не без доли везения ЦСКА в Кубке сине-бело-голубым удалось, и теперь финал с «Балтикой» — это синица в руке, а журавль летает ближе к Москве, чем к Петербургу. Выезд в Грозный всегда был тяжелым для «Зенита». Если и удавалось победить, то большим напряжением сил. Единственный фактор в пользу гостей заключается в том, что для «Ахмата», который довольно поздно, но решил задачу сохранить место в РПЛ благодаря приглашению Магомеда Адиева, этот матч не имеет турнирного значения.

Как и у «Динамо», у «Ахмата» пять побед подряд в РПЛ, и на своем поле он запросто может покончить с затянувшейся чемпионской серией «Зенита», но за Питер может сыграть мотивация, поэтому вместо исхода советуем поставить на голы. Точнее, их нехватку. Грозненцам незачем лететь вперед в игре со статусным соперником, которому нельзя давать пространство для контратак, а «Зенит» за 8 последних матчей забил три гола («Ахмат», например, 12). Вполне может быть, что в воскресенье вечером у болельщиков «Динамо» будет повод пойти праздновать на Никольскую.

Прогноз: победа «Арсенала» и тотал меньше 3.5 за 2.35.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 38, 19.05.2024, 18:00 Арсенал - Эвертон -

В Англии последний тур и два претендента на титул. «Арсеналу» надо обязательно обыграть дома «Эвертон» и ждать новостей из Манчестера — как там «Вест Хэм». Если не обыграть — то эти новости не будут иметь никакого значения. В команде Артеты все это понимают, и настрой на игру со второй командой Ливерпуля будет лютым. А соперник очень серьезный. Даже без 8 отобранных очков команда Шона Дайча уверенно решила задачу не вылететь и после разгрома от «Челси» в Лондоне месяц назад выдала серию качественных матчей, пропустив в них лишь один гол и забив семь. Взломать оборону «Эвертона», который обязательно упрется в этой игре, будет не так-то просто, особенно, если у «Арсенала» не получится забить быстрый гол.

И все же не для того «канониры» сражались весь год и провели очень достойный сезон, чтобы самим отдать титул в загребущие руки «Сити». Сака, Хавертц и Троссард обязательно найдут способы поразить ворота Пикфорда, но напряжение даст о себе знать. К тому же, лучше всего «Эвертон» умеет защищаться. 39 забитых мячей в 37 турах — с такими цифрами в Англии уверенно вылетают, но «Эвертон» спасся благодаря обороне. У «Арсенала» уже бывали трудности с подобными соперниками. Разгрома от этого матча ждать трудно.

Прогноз: тотал больше 4.5 за 2.10.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 38, 19.05.2024, 18:00 Манчестер Сити - Вест Хэм -

У «Сити» задача проще: победа дома над «Вест Хэмом» гарантирует титул. Если «Эвертон» сотворит сенсацию в Лондоне — можно даже проиграть, но в случае ничейного исхода все уже в руках у «Арсенала», который может, редкий случай, стать чемпионом благодаря лучшей разнице мячей. Соперник у «Сити» хоть и выше «Эвертона» в таблице (почти вровень, если вспомнить «-8» «ирисок»), но, вылетев из Лиги Европы, как-то утратил интерес к происходящему, иначе как объяснить 12 пропущенных голов в трех турах. Именно «Эвертон» и «Вест Хэм» на пару вышибли из чемпионской гонки «Ливерпуль», но «Эвертон» выиграл дерби, а «молотки» сыграли с «красными» вничью.

Букмекеры не видят интриги в чемпионской гонке: коэффициент на победу «Сити» — 1.11. Есть смысл поставить на что-то другое. «Вест Хэм» скверно обороняется, и от «Сити» ждут града голов — 3−4 минимум. При этом команда Гвардиолы не похожа на тотального доминатора и дает создавать моменты соперникам. Есть риск, что футбол закончится, когда все станет понятно, но голов в Манчестере наверняка будет больше, чем в Лондоне.

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Игорь Борунов