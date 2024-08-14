Суперкубок Европы. Испортит ли «Аталанта» дебют Мбаппе в «Реале»

Прогноз: победа «Реала» и тотал меньше 3.5 за 2.49
Матчем победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Варшаве стартует новый европейский клубный сезон. Суперкубок разыгрывают с 1972 года, и его формат неоднократно менялся, но в новейшую эпоху наметился четкий тренд: даже если обладатель «младшего» трофея навязывает лучшему клубу Европы бой — неизменно его проигрывает. С 2009 года есть лишь один клуб-исключение: мадридский «Атлетико» трижды брал Лигу Европы, а затем и Суперкубок, но сейчас это попытается сделать совсем другая команда на «А».
То, что «Реал» — явный фаворит, скажет каждый. Коэффициент на мадридцев очень низкий для такого матча — 1.30 на трофей, 1.52 — на победу в основное время. Кажется, что исход предопределен, а главная интрига не результат, а то, как пройдет дебют за «королевский клуб» Килиана Мбаппе. Француз всего неделю тренируется с новой командой, но уже считается букмекерами самым вероятным автором гола в сегодняшнем матче (1.85).
Эту ставку не станем вам рекомендовать, потому что неизвестно, найдет ли Карло Анчелотти ему место в стартовом составе уже сегодня. Победитель ЧМ-2018 и лучший бомбардир ЧМ-2022 не блистал в атаке ни «ПСЖ», ни сборной Франции много месяцев, а забивать в «Реале» есть кому и без него. Конечно, теперь у Мбаппе, откровенно проскучавшего в ожидании трансфера весь минувший сезон, мотивации хоть отбавляй, но все-таки это дебют с неопределенным игровым временем.
На фоне новостей из «Реала» «Аталанта» в тени, хотя в Бергамо немало перемен поважнее ухода Алексея Миранчука, при всем уважении к российскому полузащитнику. Джан Пьеро Гасперини рассчитывает на точечные приобретения и многого ждет от Ретеги, Годфри и Сулемана, только вот самый известный новичок Николо Дзаньоло по обыкновению угодил в лазарет, порвал «кресты» один из лидеров атаки Джанлука Скамакка, а ведущий полузащитник Копмейнерс еще не в «Ювентусе», но уже не тренируется с «Аталантой».
Все это снижает шансы итальянцев против «Реала», хотя и перед эпичной победой над «Байером» команда Гасперини была явным аутсайдером, а обернулось все победой со счетом 3:0 с хет-триком Адемолы Лукмана, который теперь рвется огорчить и Мадрид. На фоне сверхзвездной атаки у «Реала» явный недобор защитников, но так было весь прошлый сезон. Мудрый Анчелотти невероятно легко замаскировал эту уязвимость, и даже теперь, расставшись с Начо, «Реал» не счел нужным кого-то покупать в оборону. Пересу и Анчелотти виднее.
Даже в далеко не лучшем своем матче против «Боруссии» в финале ЛЧ, «Реал» победил на ноль, хотя соперник создал больше моментов, а на «Аталанту» без Скамакки и Копмейнерса еще надо посмотреть. Матчи за Суперкубок часто выходят суховаты и обычно без сенсаций. Публика жаждет голов, но, как ни парадоксально, обе яркие атакующие команды умеют строго сыграть сзади, что они и показали каждая в своем финале. «Реал» намного сильнее, но «Аталанта» не даст себя растерзать.
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Игорь Борунов
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