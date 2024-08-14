Суперкубок Европы. Испортит ли «Аталанта» дебют Мбаппе в «Реале»

Эту ставку не станем вам рекомендовать, потому что неизвестно, найдет ли Карло Анчелотти ему место в стартовом составе уже сегодня. Победитель ЧМ-2018 и лучший бомбардир ЧМ-2022 не блистал в атаке ни «ПСЖ», ни сборной Франции много месяцев, а забивать в «Реале» есть кому и без него. Конечно, теперь у Мбаппе, откровенно проскучавшего в ожидании трансфера весь минувший сезон, мотивации хоть отбавляй, но все-таки это дебют с неопределенным игровым временем.