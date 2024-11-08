Главные интриги уикенда. Дзюба против «Спартака», «Челси» — «Арсенал»

«Акрон» выступает довольно прагматично: команда Тедеева бодается со всеми, но если игра не пошла, уже не выкладывается — этим можно объяснить разгромы от ЦСКА, «Краснодара» и «Зенита». А там, где пахнет жареным, и очки реально зацепить, тольяттинцы вгрызаются в свой шанс всерьез. От самого «Спартака» зависит, какой из этих двух сценариев сыграет в этот раз, а «Спартак» нынче очень нестабилен. При этом на победу хозяев предложен скупой коэффициент 1.32 — нет, спасибо. Лучше плясать от «Акрона»: Дзюба и компания по пропущенным в аутсайдерах, но по забитым лишь на два мяча отстают от Угальде, Барко и остальных спартаковцев. Ждем обмен ударами, а дальше — как пойдет.