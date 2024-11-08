Главные интриги уикенда. Дзюба против «Спартака», «Челси» — «Арсенал»

Прогноз: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 за 1.87.
Месяц назад это противостояние выглядело интереснее, но сейчас «Ливерпуль» — слишком явный фаворит. Подопечные Арне Слота, показалось, дрогнули в непростом выездном матче с «Арсеналом» (2:2), но тут же доказали, что у них все в порядке, одержав три победы подряд. Даже чудесный «Байер» сопротивлялся на «Энфилде» 60 минут, а потом был разобран на кусочки. «Астон Вилла» вряд ли столько продержится, особенно если сыграет, как в Брюгге: вяло и с удивительными ошибками вроде ляпа Мингза, который привел к поражению.
У подопечных Унаи Эмери уже три проигрыша подряд, и, судя по всему, заявка на топ-4 в Англии была преждевременной. «Ливерпуль» не станет останавливаться и сделает все, чтобы максимально использовать наметившийся спад «Манчестер Сити» в чемпионской гонке и создать отрыв к зиме. Арне Слот начал работу в Англии «от печки», выстроив игру в обороне, а теперь наращивает атакующий потенциал: «Ливерпуль» был суховат на старте, но забивает все больше и больше. Отгрузить три мяча эпатажному «Дибу» Мартинесу — рабочая задача.
Прогноз: победа ЦСКА за 2.14.
С «Крыльями Советов» творится что-то странное. Команда и болельщики вроде отстояли тренера Игоря Осинькина, но с результатами мрак. Выбыть из Кубка уже в октябре при нынешней формуле надо очень постараться, в РПЛ у самарцев два месяца без побед, а дома «Крылья» выигрывали еще летом. Особенно неприятно было уступить в дерби наглому «Акрону». Еще одна неудача — и самарцы опустятся в зону стыков. Слухи о сокращении финансирования энтузиазма команде тоже не добавляют.
Спарринг для выхода из кризиса не самый подходящий. У ЦСКА тоже проблемы, но они лежат исключительно в спортивной плоскости: например, три матча не получается забить, в том числе в жарком дерби со «Спартаком». При этом атакующий потенциал армейцев сомнений не вызывает, а сзади всех построит опытный Акинфеев, и без дисквалифицированного Роши. «Крыльям» совсем худо, а как раз для ЦСКА самарцы — удобный соперник, даже в гостях, где армейцы обычно побеждают, а уступили лишь раз за последние 10 лет.
Прогноз: «обе забьют — да» за 1.97
Со «Спартаком» не соскучишься, это вечные качели. Станковичу вроде уже поставили диагноз: «и у этого не получилось», но не учесть победу в дерби с ЦСКА, еще и на вражеском стадионе, нельзя. Как и неуспех в кубковой игре с «Ростовом». Красно-белые поглядывают, далеко ли до тройки лидеров, но движение вверх надо закрепить: в Москву едет «звонкий» «Акрон», и в номинации «открытие сезона в РПЛ» это главный претендент. Отдельная интрига: Артем Дзюба против «Спартака», тут всегда есть о чем поговорить.
«Акрон» выступает довольно прагматично: команда Тедеева бодается со всеми, но если игра не пошла, уже не выкладывается — этим можно объяснить разгромы от ЦСКА, «Краснодара» и «Зенита». А там, где пахнет жареным, и очки реально зацепить, тольяттинцы вгрызаются в свой шанс всерьез. От самого «Спартака» зависит, какой из этих двух сценариев сыграет в этот раз, а «Спартак» нынче очень нестабилен. При этом на победу хозяев предложен скупой коэффициент 1.32 — нет, спасибо. Лучше плясать от «Акрона»: Дзюба и компания по пропущенным в аутсайдерах, но по забитым лишь на два мяча отстают от Угальде, Барко и остальных спартаковцев. Ждем обмен ударами, а дальше — как пойдет.
Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.99
К дерби соперники подошли вровень в таблице, но с разным настроением. «Арсенал» начал сезон с большими амбициями во всех турнирах, но притормозил. Несмотря на яркие действия в атаке в большинстве матчей, «Ньюкаслу» и «Интеру» забить не удалось, хотя Артета уверяет, что с такой игрой все у «канониров» наладится. От «Челси» ждали, что Мареска запутается в огромном списке футболистов, но осенью мемы про то, что игроки не помещаются на тренировочных площадках, сменились анализом взаимодействий Палмера и Джексона, наколотивших 13 голов в 10 турах АПЛ. Правда, первый получил травму в игре с «МЮ», и его участие в дерби под вопросом. 8:0 в Лиге конференций с армянским «Ноа» никто не переоценивает, но тонус у «синих» хороший.
Силы практически равны, и сделать обоснованную ставку на исход здесь сложно. «Арсенал» аномально подвела реализация в последних матчах, кризис «канониров» явно преувеличен, и их должно прорвать. При этом они по-прежнему достаточно внимательно действуют у своих ворот. В распоряжении Марески столько интересных футболистов, что даже в отсутствие Палмера и Санчо, если они не готовы, идти вперед есть кому. «Обе забьют — да» выглядит реалистично, а где два гола, там и третий.
Прогноз: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 за 2.33.
На данный момент «Барселона» — возможно, сильнейшая команда Европы. Все-то у Флика спорится, особенно в атаке. 59 голов в 16 официальных матчах — это круто. Нет сомнений, что достанется и Сан-Себастьяну, особенно в нынешнем неважнецком состоянии. Команда Арсена Захаряна плетется в середине таблицы Ла Лиги, проиграла в Чехии «Виктории», хотя вроде владела преимуществом — сезон для «Реал Сосьедад» пока не самый успешный. То, что команда может пропустить гол из ничего, тревожит перед встречей с неистовой «Барсой».
Арсен Захарян уже вовсю тренируется, но вряд ли готов играть и вносить существенный вклад в противостояние с таким соперником. Хотя это не главная проблема «Реал Сосьедад». Команда очень нестабильна, чередует победы с поражениями, причем поражений все-таки больше. Кажется, шансы против такой «Барсы» минимальны. Может, удастся организовать гол, но это неважно, потому что сине-гранатовые нынче забивают почти 4 в среднем за матч.
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Игорь Борунов
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