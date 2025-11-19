Налоги для букмекеров вырастут в 60 раз

Сазонов отметил, что налоговая нагрузка на букмекеров вырастет в 60 раз. «Если в прошлом году они платили порядка 1 млрд рублей, то сейчас, даже с учетом тех корректировок, которые сделаны ко второму чтению, ожидаемые доходы составят чуть более 60 млрд рублей», — заявил замминистра.