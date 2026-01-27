Губерниев: бюджеты в спорте уже сократились, потому что букмекерам подняли налоги

"КПРФ предложила запретить онлайн-ставки? Сегодня была и другая новость, что министр финансов предложил легализовать онлайн-казино. Начнём с этого. Посмотрим, куда кривая выведет.
Сократятся ли бюджеты в спорте без онлайн-ставок? Они уже сократились, потому что букмекерам подняли налоги. Ситуация с финансированием спорта непростая — букмекеры уходят", — сказал Губерниев Metaratings.ru.
В законопроекте предлагается повысить с 18 лет до 21 года возраст, с которого разрешено будет делать ставки. Законопроект также вводит запрет на рекламу ставок.