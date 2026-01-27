Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев: бюджеты в спорте уже сократились, потому что букмекерам подняли налоги

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предложении КПРФ запретить онлайн-ставки на спорт и оставить только наземные пункты приёма пари в букмекерских конторах.

Источник: Metaratings.ru

"КПРФ предложила запретить онлайн-ставки? Сегодня была и другая новость, что министр финансов предложил легализовать онлайн-казино. Начнём с этого. Посмотрим, куда кривая выведет.

Сократятся ли бюджеты в спорте без онлайн-ставок? Они уже сократились, потому что букмекерам подняли налоги. Ситуация с финансированием спорта непростая — букмекеры уходят", — сказал Губерниев Metaratings.ru.

В законопроекте предлагается повысить с 18 лет до 21 года возраст, с которого разрешено будет делать ставки. Законопроект также вводит запрет на рекламу ставок.