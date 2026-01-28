Назван фаворит на победу в медальном зачете Олимпиады

Норвежцы выигрывали общий медальный зачет на Олимпиадах в 2018 и в 2022 году. В 2018 году в Пхенчхане команда завоевала 39 медалей: 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых. В 2022-м в Пекине сборная Норвегии взяла на две награды меньше: 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых.