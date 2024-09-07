Смольский выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка Содружества

Соревнования в Красноярске проходят в формате летнего биатлона на лыжероллерах. В субботу мужчины разыграли медали в гонке преследования на 12,5 км, под первым номером с 23-секундным отрывом на дистанцию убежал Антон Смольский, который накануне стал сильнейшим в спринте. Сегодня лидер сборной промахнулся по разу на двух рубежах из положения лежа, но на стрельбе стоя оба раза был безупречен. Ни один из соперников не смог даже приблизиться к Смольскому, на финише преимущество Антона над ставшим вторым Кириллом Бажиным составило более полуминуты.