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Смольский выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка Содружества

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антон Смольский одержал вторую победу подряд на первом этапе розыгрыша Кубка Содружества по биатлону сезона-2024/25 с участием сильнейших белорусских и российских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Минспорт

Соревнования в Красноярске проходят в формате летнего биатлона на лыжероллерах. В субботу мужчины разыграли медали в гонке преследования на 12,5 км, под первым номером с 23-секундным отрывом на дистанцию убежал Антон Смольский, который накануне стал сильнейшим в спринте. Сегодня лидер сборной промахнулся по разу на двух рубежах из положения лежа, но на стрельбе стоя оба раза был безупречен. Ни один из соперников не смог даже приблизиться к Смольскому, на финише преимущество Антона над ставшим вторым Кириллом Бажиным составило более полуминуты.