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Биатлонист Латыпов: У меня была идея сделать челлендж с футболистами — принести винтовку и поменяться спортом. Они стреляют по мишеням, а я буду бить пенальти

Биатлонист Эдуард Латыпов хочет провести челлендж с футболистами.

Источник: Sports

«У меня была идея сделать челлендж с футболистами. Принести винтовку и поменяться спортом. То есть они стреляют по мишеням, а я буду бить пенальти. Как раз из‑за графика у нас это сделать не получилось. Но надеюсь, что этот маленький проект воплотится в жизнь. Думаю, что им будет попасть тяжелее.

Если они вообще никогда не стреляли, думаю, сложнее будет. Я же в футбол играл. Но профессиональному вратарю не бил пенальти никогда, поэтому, возможно, шансы уравняются», — рассказал трехкратный призер Олимпийских игр Латыпов в эфире программы «РецепТура» на «Матч ТВ».

Латыпов — болельщик футбольного клуба «Крылья Советов» из Самары. Биатлонист посетил тренировку команды и встретился с ее главным тренером Игорем Осинькиным.

«Он (Осинькин) рассказал про свой опыт, когда он играл в молодости. А я рассказал про свои моменты, которые перехлестываются именно с футболом, о том, как я занимался в детстве. Он объяснял специфику тренировочного процесса.

Мне интересен обмен опытом, как тренируются футболисты, на что делают акцент. Мне это интересно как спортсмену. Игорь Витальевич — профессионал своего дела. Видно, что дорожит каждым футболистом. Любит свое дело. Это видно сразу невооруженным глазом.

Номер 63 — это наш регион (Самарская область). Очень рад, что моя коллекция пополнилась (Латыпову подарили футболку с этим номером — Спортс). Я помню, что это форма 2004 года, бронзовая, поэтому в моей коллекции она будет на первом месте», — отметил Латыпов.

Крылья Советов
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