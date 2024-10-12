Биатлонист Латыпов: У меня была идея сделать челлендж с футболистами — принести винтовку и поменяться спортом. Они стреляют по мишеням, а я буду бить пенальти

«Он (Осинькин) рассказал про свой опыт, когда он играл в молодости. А я рассказал про свои моменты, которые перехлестываются именно с футболом, о том, как я занимался в детстве. Он объяснял специфику тренировочного процесса.



Мне интересен обмен опытом, как тренируются футболисты, на что делают акцент. Мне это интересно как спортсмену. Игорь Витальевич — профессионал своего дела. Видно, что дорожит каждым футболистом. Любит свое дело. Это видно сразу невооруженным глазом.



Номер 63 — это наш регион (Самарская область). Очень рад, что моя коллекция пополнилась (Латыпову подарили футболку с этим номером — Спортс). Я помню, что это форма 2004 года, бронзовая, поэтому в моей коллекции она будет на первом месте», — отметил Латыпов.