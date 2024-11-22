Серохвостов показал феноменальную скорость на Кубке Содружества. Почему же проиграл?

«Конечно, меня вели по Эдуарду, он был лидером на последнем круге. Болельщики в основном меня поддерживали? На гонке я этого особо не слышал. Но, когда ещё больше болельщиков на трибунах, конечно, это чувствуется. Сегодня болели, на подъёме какой-то очень заряженный мужик орал мне, подбадривал меня. Это всегда очень приятно», — сказал Серохвостов «Советскому спорту».