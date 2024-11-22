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Серохвостов показал феноменальную скорость на Кубке Содружества. Почему же проиграл?

На трон вернулся Эдуард Латыпов. Лидер сборной одержал первую за восемь месяцев личную победу.

Источник: РИА "Новости"

Кубок Содружества — 2024/2025 начал бороздить зимние просторы Союзного государства. Следующий после летнего Красноярска пункт назначения — Ханты-Мансийск, уже зимний. На старт спринтерской гонки вышли мужчины.

Буйвол вернулся

И первую победу в соревновательном сезоне одержал Эдуард Латыпов. Как же мы соскучились за такими гонками от лидера сборной России. Ведь его последняя личная победа случилась ещё весной — 2 марта 2024 года Эдуард выиграл спринт в рамках Кубка России в Уфе. С тех пор ни одной победы, только бронзовые медали.

«Не скажу, что доволен последним кругом, пока очень тяжело в плане состояния. Нет такой прыти, мощного рывка. Начало сезона, поэтому тяжело. Работаем, продолжаем бороться и показывать хорошие гонки. Думаю, что дальше будет легче», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Но в Хантах «Буйвол из Камышлы» настрелял на два штрафных круга. Одним больше и тогда ни о каком успехе речи бы и не шло!

Серохвостов — метеор

Всё из-за Даниила Серохвостова. Тот как следует разогнался к старту зимнего сезона.

25-летний спортсмен ошибся трижды и всё равно попал на подиум. До золота ему не хватило ровно шесть секунд. А на последнем круге Даниил отыграл у Латыпова целых 17 секунд!

«Конечно, меня вели по Эдуарду, он был лидером на последнем круге. Болельщики в основном меня поддерживали? На гонке я этого особо не слышал. Но, когда ещё больше болельщиков на трибунах, конечно, это чувствуется. Сегодня болели, на подъёме какой-то очень заряженный мужик орал мне, подбадривал меня. Это всегда очень приятно», — сказал Серохвостов «Советскому спорту».

Да, это тот самый Серохвостов, который вовсю рвётся выступать на Кубке мира. Спортсмен на днях заявил, что готов бегать даже в нейтральном статусе. Интересно, какое место бы занял россиянин в спринте Контиолахти с такой скоростью?

Как выступили другие?

А вот кто пока не может нащупать нужную скорость, так это Карим Халили. Призёр ОИ-2022 допустил только одну ошибку на стрельбище и всё равно проиграл Латыпову 16,1 секунды.

Пока Халили довольствуется только бронзой. Он уже восьмую личную гонку не может стрельнуть на ноль. Станет ли это препятствием для борьбы за первенство в сезоне?

Четвёртым стал Евгений Сидоров, неожиданное пятое место у Алексея Зубарева, а Александр Логинов занял шестое место.

Чемпион мира пока только восстанавливается после перелома руки, а поэтому две ошибки на огневых рубежах ему простительны. Даже с такими сложностями во время подготовительного периода Александр дал фору многим «здоровым» соперникам.

В том числе и Антону Смольскому, который пока не блещет ни скоростью, ни стрельбой. У белоруса два штрафных круга и 52,3 секунды от Латыпова. Итог — 11-е место.

Уже завтра в Ханты-Мансийске состоится гонка преследования. Там шанс исправиться будет не только у Смольского.

А Даниил Серохвостов поборется за победу. Радость от личного золота спортсмен не испытывал вот уже год.

Батраз Томаев