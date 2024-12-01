Антон Бабиков раскритиковал формат смешанной эстафеты на Кубке России по биатлону

«Насколько адекватно запускать женщин и мужчин по одному и тому же двухкилометровому кругу? Получается, лидер у мужчин будет обгонять женщин, которые ещё не передали эстафету. Я думаю, что сегодня из 13 команд, что и так не густо, финиширует 7. Всех остальных замкнут на круг. В том году в Златоусте с этим уже сталкивались, но ничего не изменили, к сожалению», — сказал Бабиков в эфире телегам-канала «Союз трёх биатлонистов».