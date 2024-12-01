Белорусские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка России

Участие в смешанной эстафете приняли 11 команд из разных регионов России, а также две четверки из нашей страны. Победный белорусский квартет составили Ксения Воробей, Динара Смольская, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский. Первый этап Ксения Воробей закончила шестой с проигрышем лидеру в 47 секунд, но на втором отрезке Динара Смольская подняла команду на третье место. На следующем этапе Максим Воробей отыграл практически все отставание и также передал эстафету третьим. С заключительной стрельбы Дмитрий Лазовский убегал вторым, а на последнем круге захватил лидерство и в итоге пересек финишную черту первым, опередив Никиту Поршнева из команды ХМАО-Югры на 0,2 секунды.
В общей сложности на восьми огневых рубежах наши биатлонисты использовали 9 дополнительных патронов и обошлись без штрафных кругов. Еще один белорусский квартет в составе Дарьи Кудаевой, Елены Кулак, Павла Белько и Ивана Тулатина занял восьмое место. Тройку призеров замкнули представители Свердловской области.
Таким образом, на первом этапе Кубка России по биатлону белорусская команда завоевала четыре медали — одну золотую и три бронзовые. Ранее по бронзе в спринтерских гонках выиграли Антон и Динара Смольские, а по итогам сингл-микста на третью ступень пьедестала поднялись Анна Сола и Павел Белько. Второй этап турнира пройдет с 6 по 8 декабря также в Ханты-Мансийске, в программе соревнований — спринты, гонки преследования и большие масс-старты.