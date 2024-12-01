Белорусские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка России

Участие в смешанной эстафете приняли 11 команд из разных регионов России, а также две четверки из нашей страны. Победный белорусский квартет составили Ксения Воробей, Динара Смольская, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский. Первый этап Ксения Воробей закончила шестой с проигрышем лидеру в 47 секунд, но на втором отрезке Динара Смольская подняла команду на третье место. На следующем этапе Максим Воробей отыграл практически все отставание и также передал эстафету третьим. С заключительной стрельбы Дмитрий Лазовский убегал вторым, а на последнем круге захватил лидерство и в итоге пересек финишную черту первым, опередив Никиту Поршнева из команды ХМАО-Югры на 0,2 секунды.