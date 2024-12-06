Призовой фон: чего ждать от второго этапа Кубка России по биатлону

Биатлонисты уже не первый год начинают сезон в Ханты-Мансийске. Выбор места для старта вполне оправдан. Стадион в Югре проверенный и в свое время принимал этапы Кубка мира, но один из главных плюсов, что там не бывает проблем со снегом в ноябре. Например, в нынешнем году такие трудности из-за аномально теплой погоды испытала Тюмень, в результате пришлось переносить лыжный этап Кубка России. В Югре же, наоборот, могут в это время прийти жесткие морозы и вмешаться в расписание, как было в 2022-м, когда гонки отменяли. Хотя это скорее исключение из правил.