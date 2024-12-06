Катастрофическая гонка для норвежских биатлонистов. Такой неудачи не было два года!

До этого два года норвежцы неизменно были в медалях в личных и командных мужских гонках, а в последний раз пьедестал без их флага был в том же самом Контиолахти в конце ноября 2022-го. В первой индивидуальной гонке сезона тогда блистали швед Понсилуома, швейцарец Хартвег и немец Цобель. Лучший из норвежцев — Стурла Легрейд — был шестым.